阿富汗首都高中放學遭汽車炸彈攻擊 造成至少55死、150傷

此次汽車炸彈攻擊至少造成55人死亡，罹難者遺體被放置在醫院中等待指認。（美聯社）

2021/05/09 07:26

〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗首都喀布爾一所高中在當地時間週六遭遇汽車炸彈攻擊，截自目前為止造成至少55人死亡、150人受傷。

綜合外媒報導，爆炸案發生地點位於喀布爾的塞義德舒哈達高中（Sayed ul Shuhada high school），一名目擊者指出，汽車炸彈在校門口爆炸，波及了正要放學回家的學生，而受害者大多數都是女學生。

請繼續往下閱讀...

15歲的女學生札赫拉（Zahra）說：「我和我的同學在一起，我們正要離開學校，突然發生爆炸。」扎赫拉的手臂也因此被一塊破片打中。札赫拉表示：「爆炸發生10分鐘後又發生了爆炸，僅幾分鐘後又再度發生了爆炸。每個人都在大喊大叫，到處都是血，我什麼東西都看不到。」

目前沒有任何組織出面承認作案，阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）將此案歸咎於塔利班（Taliban），並強調塔利班透過激化暴力，再次表明他們不願和平地解決當前的危機，更使得局勢複雜化。針對甘尼的批評，塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）否認塔利班作案，並針對此事件予以譴責。

塔利班與美國在去年曾簽署協議，駐阿富汗美軍及北約部隊將在今年撤離，換取塔利班的組織安全，讓塔利班與阿富汗政府啟動和平談判，而談判進度從去年起開始便停滯不前。目前塔利班雖已停止對外國部隊的攻擊，但仍持續攻擊阿富汗政府軍，日前甚至還在阿富汗各省份發動大規模攻勢。

喀布爾一所高中外發生汽車炸彈爆炸。圖為爆炸殘骸。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法