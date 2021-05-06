趁美軍開始撤離阿富汗 神學士奪取主要水壩、2基地

阿富汗武裝團體「神學士」已佔領阿富汗第2大水壩「達拉水壩」（見圖）和2座陸軍基地。（路透）

2021/05/06 23:11

〔即時新聞／綜合報導〕在美軍和北約盟軍撤離阿富汗之際，當地武裝團體「神學士」（Taliban）開始與政府軍在境內各地發生衝突，該團體和官方今（6）日證實，「神學士」已佔領阿富汗第2大水壩和2座陸軍基地。

綜合外媒報導，位在阿富汗南部坎達哈省（Kandahar）的達拉水壩（Dahla Dam）是附近7個地區農業灌溉和省會坎達哈的重要用水來源，水壩由美國工程師在約70年前建造。

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在連續數個月的交戰後，達拉水壩目前已被「神學士」控制。「神學士」發言人阿瑪迪（Qari Yousuf Ahmadi）證實，「我們已經佔領了阿干達布（Arghandab）的達拉水壩」。

鄰近地區的首長古勒卜丁（Haji Gulbuddin）也確認大壩「目前在神學士的控制下。」他說，「我們的安全部隊要求增援，但沒有得到援兵」。

坎達哈省水務局表示，「神學士」最近警告達拉水壩的員工不要去上班。《法新社》駐地記者說，該叛亂分子上月炸毀了連接水壩和鄰近地區的一座橋。

同時，官員和「神學士」也表示，北部巴格蘭省（Baghlan）有2個政府軍方基地已落入叛亂分子之手。

官員說，武裝分子在5日晚間向2個基地發動攻擊。警方透露，「神學士」有4人喪生、6人受傷，政府軍已被擊退。

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