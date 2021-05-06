為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    極度浪費！中國粉絲要瓶蓋挺選手 買牛奶雇專員全倒光

    《青春有你3》與牛奶品牌合作，在瓶蓋內印有QR Code供粉絲掃描，竟造成粉絲「要蓋不要奶」，雇專人取瓶蓋倒牛奶。（圖取自抖音）

    《青春有你3》與牛奶品牌合作，在瓶蓋內印有QR Code供粉絲掃描，竟造成粉絲「要蓋不要奶」，雇專人取瓶蓋倒牛奶。（圖取自抖音）

    2021/05/06 00:06

    〔即時新聞／綜合報導〕中國北京廣電局4日深夜無預警下令愛奇藝暫停《青春有你3》後續錄製，引發軒然大波，外媒指出，該節目與牛奶品牌合作，在瓶蓋內印有QR Code供粉絲掃描，竟造成粉絲「要蓋不要奶」，雇專人取瓶蓋倒牛奶，極度浪費影片曝光。

    根據《自由亞洲電台》報導，中國社群媒體近日瘋傳1段影片，網路選秀節目《青春有你》和牛奶品牌合作，若粉絲想要投票給心儀選手，就要購買牛奶、掃描瓶蓋裡面的QR Code，許多粉絲不惜為此雇用龐大「倒奶專員」，一群人坐在水溝旁，把身旁一大堆牛奶盒開瓶取蓋，接著將牛奶倒入水溝中。

    中國官媒《新華社》4日下午發文抨擊此類行銷方式，是否忽略掉有可能導致大量浪費的局面，且年輕人也將受到負面影響與誤導，官媒稱這起事件的背後，「是以浪費和揮霍為代價的吸睛牟利，其最終結果是誤導、侵蝕了青年人的追求和三觀，不只是把牛奶倒溝裡，而是把青年人帶溝裡！」

    而就在官媒發聲當晚，北京廣電局就命令《青春有你3》暫停錄製，但並未詳加說明確切理由，外界認為應與浪費事件有關，此外，1名余姓選手雙親經營的KTV現被指控從事不法勾當，余姓選手5日以健康因素為由宣布退出比賽，也被認為是節目暫停錄製的原因之一。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    詭異畫面！中國選秀節目抵制Adidas 畫面「滿滿馬賽克」
    2021/04/08 06:04

    詭異畫面！中國選秀節目抵制Adidas 畫面「滿滿馬賽克」
    說實話？ 中國官員高喊「刁民太多」 中網友力挺
    2020/10/24 01:00

    說實話？ 中國官員高喊「刁民太多」 中網友力挺

    輕鬆買「小青埔」過嶺重劃區稀有2字頭房價
    響應習近平「制止浪費」 中國江蘇學校「男女飯錢不同」挨批
    2020/09/19 15:14

    響應習近平「制止浪費」 中國江蘇學校「男女飯錢不同」挨批
    奇！習近平下令制止餐飲浪費後... 官方提倡設立「專業點菜師」
    2020/08/22 16:51

    奇！習近平下令制止餐飲浪費後... 官方提倡設立「專業點菜師」

    如何挑選銜接母乳配方？醫師教你挑
    國際今日熱門
    台灣研究生在美國遭人鐵鎚敲頭！施暴女怒吼：把口罩脫下來
    2021/05/05 06:11

    台灣研究生在美國遭人鐵鎚敲頭！施暴女怒吼：把口罩脫下來 影片

    震撼！美兩棲突擊艦啟動方陣快砲 每分鐘4500發穿甲彈
    2021/05/05 06:16

    震撼！美兩棲突擊艦啟動方陣快砲 每分鐘4500發穿甲彈 影片

    大量目擊！UFO被爆降落地面 超迷你外星人走上街
    2021/05/05 06:30

    大量目擊！UFO被爆降落地面 超迷你外星人走上街 影片

    對中強硬！德國外長馬斯籲西方7國聚焦人權問題
    2021/05/05 06:03

    對中強硬！德國外長馬斯籲西方7國聚焦人權問題

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播