極度浪費！中國粉絲要瓶蓋挺選手 買牛奶雇專員全倒光

《青春有你3》與牛奶品牌合作，在瓶蓋內印有QR Code供粉絲掃描，竟造成粉絲「要蓋不要奶」，雇專人取瓶蓋倒牛奶。（圖取自抖音）

2021/05/06 00:06

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京廣電局4日深夜無預警下令愛奇藝暫停《青春有你3》後續錄製，引發軒然大波，外媒指出，該節目與牛奶品牌合作，在瓶蓋內印有QR Code供粉絲掃描，竟造成粉絲「要蓋不要奶」，雇專人取瓶蓋倒牛奶，極度浪費影片曝光。

根據《自由亞洲電台》報導，中國社群媒體近日瘋傳1段影片，網路選秀節目《青春有你》和牛奶品牌合作，若粉絲想要投票給心儀選手，就要購買牛奶、掃描瓶蓋裡面的QR Code，許多粉絲不惜為此雇用龐大「倒奶專員」，一群人坐在水溝旁，把身旁一大堆牛奶盒開瓶取蓋，接著將牛奶倒入水溝中。

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中國官媒《新華社》4日下午發文抨擊此類行銷方式，是否忽略掉有可能導致大量浪費的局面，且年輕人也將受到負面影響與誤導，官媒稱這起事件的背後，「是以浪費和揮霍為代價的吸睛牟利，其最終結果是誤導、侵蝕了青年人的追求和三觀，不只是把牛奶倒溝裡，而是把青年人帶溝裡！」

而就在官媒發聲當晚，北京廣電局就命令《青春有你3》暫停錄製，但並未詳加說明確切理由，外界認為應與浪費事件有關，此外，1名余姓選手雙親經營的KTV現被指控從事不法勾當，余姓選手5日以健康因素為由宣布退出比賽，也被認為是節目暫停錄製的原因之一。

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