中國選秀節目抵制Adidas！ 畫面「滿滿馬賽克」

外媒發現，近期熱播的中國選秀節目《青春有你3》充滿馬賽克，嘆「可憐的剪接師」。（圖取自微博）

2021/04/08 00:40

〔即時新聞／綜合報導〕部分國際品牌拒用新疆棉，中國民間掀起抵制風暴，《英國廣播公司》（BBC）、《紐約郵報》（New York Post）等外媒發現，近期熱播的中國選秀節目《青春有你3》充滿馬賽克，嘆「可憐的剪接師」。

綜合外媒報導，中國選秀節目《青春有你3》的參賽學員們身穿贊助商Adidas提供的運動褲、上衣以及經典貝殼鞋，但最新一集的節目中，所有象徵Adidas的商標，包括文字、三條線、三葉草等圖案，全都經由後製打上了厚厚的馬賽克，導致整個畫面每位學員的胸前、大腿、鞋子都模糊不清。

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無獨有偶，中國節目《乘風破浪的姐姐》、《聽我說》最新的集數中，女星們腳上穿著Nike Air Jordan運動鞋，也被後製打上了馬賽克，導致她們走路時就像是飄浮在雲層上；製作節目的中國媒體曾於3月下旬發布通知，即將播出的節目必須順延播出，但當時沒有告知理由，原因目前已然揭曉。

此事件除了引發社群媒體網友們的笑話，外界公認負責後製的剪輯師們相當可憐，稱這些幕後人員就算這麼努力也不會獲得任何回報，只能在節目播出後好好休息；中國過去曾多次在節目中將官方認為「敏感」的事物打馬賽克，外媒認為，此起事件只是中國電視節目「嚴重模糊」的最新案例。

中國選秀節目《青春有你3》的參賽學員們身穿贊助商Adidas提供的運動褲、上衣以及經典貝殼鞋，全都經由後製打上了厚重的馬賽克。（圖取自微博）

中方打馬賽克導致整個畫面每位學員的胸前、大腿、鞋子都模糊不清。（圖取自微博）

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