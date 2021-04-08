為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國選秀節目抵制Adidas！ 畫面「滿滿馬賽克」

    外媒發現，近期熱播的中國選秀節目《青春有你3》充滿馬賽克，嘆「可憐的剪接師」。（圖取自微博）

    外媒發現，近期熱播的中國選秀節目《青春有你3》充滿馬賽克，嘆「可憐的剪接師」。（圖取自微博）

    2021/04/08 00:40

    〔即時新聞／綜合報導〕部分國際品牌拒用新疆棉，中國民間掀起抵制風暴，《英國廣播公司》（BBC）《紐約郵報》（New York Post）等外媒發現，近期熱播的中國選秀節目《青春有你3》充滿馬賽克，嘆「可憐的剪接師」。

    綜合外媒報導，中國選秀節目《青春有你3》的參賽學員們身穿贊助商Adidas提供的運動褲、上衣以及經典貝殼鞋，但最新一集的節目中，所有象徵Adidas的商標，包括文字、三條線、三葉草等圖案，全都經由後製打上了厚厚的馬賽克，導致整個畫面每位學員的胸前、大腿、鞋子都模糊不清。

    無獨有偶，中國節目《乘風破浪的姐姐》、《聽我說》最新的集數中，女星們腳上穿著Nike Air Jordan運動鞋，也被後製打上了馬賽克，導致她們走路時就像是飄浮在雲層上；製作節目的中國媒體曾於3月下旬發布通知，即將播出的節目必須順延播出，但當時沒有告知理由，原因目前已然揭曉。

    此事件除了引發社群媒體網友們的笑話，外界公認負責後製的剪輯師們相當可憐，稱這些幕後人員就算這麼努力也不會獲得任何回報，只能在節目播出後好好休息；中國過去曾多次在節目中將官方認為「敏感」的事物打馬賽克，外媒認為，此起事件只是中國電視節目「嚴重模糊」的最新案例。

    中國選秀節目《青春有你3》的參賽學員們身穿贊助商Adidas提供的運動褲、上衣以及經典貝殼鞋，全都經由後製打上了厚重的馬賽克。（圖取自微博）

    中國選秀節目《青春有你3》的參賽學員們身穿贊助商Adidas提供的運動褲、上衣以及經典貝殼鞋，全都經由後製打上了厚重的馬賽克。（圖取自微博）

    中方打馬賽克導致整個畫面每位學員的胸前、大腿、鞋子都模糊不清。（圖取自微博）

    中方打馬賽克導致整個畫面每位學員的胸前、大腿、鞋子都模糊不清。（圖取自微博）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    新疆棉風波首露面 新疆黨委書記稱「人權成功」「回擊國際謊言」
    2021/04/06 16:12

    新疆棉風波首露面 新疆黨委書記稱「人權成功」「回擊國際謊言」
    自由開講》愛國愛錢？看見中國體壇反抵制血棉花的兩難？！
    2021/04/06 14:24

    自由開講》愛國愛錢？看見中國體壇反抵制血棉花的兩難？！

    I.G投資人首推這檔基金
    抵制H＆M等品牌根本是中國官方「劇本」！外媒曝內幕
    2021/04/02 06:05

    抵制H＆M等品牌根本是中國官方「劇本」！外媒曝內幕
    謠言終結站》網傳的真實新疆棉花田？查核中心：那是澳洲棉花田
    2021/03/31 20:50

    謠言終結站》網傳的真實新疆棉花田？查核中心：那是澳洲棉花田

    買房到底好不好？專家教你這樣評估
    感激被去除宗教極端思想 新疆學員發言遭網質疑樣板戲
    2021/03/29 23:52

    感激被去除宗教極端思想 新疆學員發言遭網質疑樣板戲
    國際今日熱門
    美海軍醫護兵開槍射傷兩人 逃往陸軍基地遭擊斃
    2021/04/07 01:45

    美海軍醫護兵開槍射傷兩人 逃往陸軍基地遭擊斃

    日本動物園「雄性」倉鴞下蛋 園方急改性別為「雌性」
    2021/04/07 01:04

    日本動物園「雄性」倉鴞下蛋 園方急改性別為「雌性」

    川普新辦公室曝光！桌上「小秘密」沒藏好被抓包
    2021/04/07 06:03

    川普新辦公室曝光！桌上「小秘密」沒藏好被抓包

    反制中國浪潮成形！康乃爾大學否決與北大成立聯合學位
    2021/04/07 05:57

    反制中國浪潮成形！康乃爾大學否決與北大成立聯合學位

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播