說實話？ 中國官員高喊「刁民太多」 中網友力挺

中國海南省一名地方官員，日前在廣播節目上突然說出「現在刁民太多了」，當場遭主持人痛批「胡說八道」。圖為北京街頭。（路透）

2020/10/24 01:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國海南省萬寧市萬城鎮農業服務中心主任吳珍海，日前在廣播節目上突然說出「現在刁民太多了，也就是你們這些新聞媒體支撐著他們」，當場遭主持人痛批「胡說八道」，事後吳和當地政府都向電視台道歉。但有不少中國網友認為「這個官員值得表揚，他只是說出了很多同事的心裡話」。

綜合中媒報導，吳珍海本月16日接受海南廣播電視總台新聞廣播《政風行風熱線》直播訪談時，忍不住高呼：「現在刁民太多了，也就是你們這些新聞媒體支撐著他們，我不跟你說了。」節目主持人隨即反駁：「你這是在胡說八道嗎？你這說的什麼話？」、「你這簡直就是在胡說八道」。

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事件曝光後在網路上引發熱烈討論，當地政府22日通報稱，已對吳珍海進行約談，並責成其向節目道歉，並請通過欄目組向廣大群眾道歉。吳珍海也表示，個人已向節目組道歉，願意承擔一切責任。

許多中國網友得知消息後，有人力挺吳珍海「這個官員值得表揚，他只是說出了很多同事的心裡話」、「一不小心把心裡話說出來了」、「沒毛病」、「實話實說道個毛線歉」、「喝酒了嗎？酒後吐真言」。

但有人批評吳珍海，「真當自己是天子了？」、「好大的官威我曾經經歷過唉！」、「嚴重脫離群眾」、「道什麼歉啊這是個二鬼子的料」。

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