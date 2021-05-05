香港4反送中示威者遭重判 4年3個月起跳

2019年10月1日的中國國慶，香港示威者發起「沒有國慶，只有國殤」大遊行，參與人數逾萬。其中有4名「反送中」運動示威者被重判入獄，判刑4年3個月至4年8個月不等。（法新社）

2021/05/05 19:48

〔中央社〕香港今天有4名「反送中」運動示威者被重判入獄，他們於前年10月1日在荃灣參加示威，被區域法院判刑4年3個月至4年8個月不等。

官方香港電台報導，2019年10月1日中國「國慶」當天，荃灣有「反送中」示威，期間警方拘捕了3男1女，其後被法院裁定暴動及縱火等罪名成立。

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4名被告的年齡從20至39歲，兩人報稱是清潔工及程式設計師，另外兩人報稱是學生。

法官判刑時指出，當天有100至200名示威者聚集，與警方對峙和衝突至少20分鐘，猶如「小型戰爭」。

據報導，法官稱示威者連示威目的都不清楚，卻因人數眾多而不受管制，甚至受到某些市民的支持及默許。

一名「反送中」支持者於2019年7月在一次示威中咬斷一名警員的手指，4月15日被法院重判入獄5年6個月。

頭條日報此前引述保安局的資料指出，從2019年6月9日至今年2月28日，警方在「反送中」事件中拘捕了1萬242人，其中2521人已經或正在進行司法程序，720人被控暴動罪。

遭起訴的被告中，有883人須承擔法律後果、50人獲撤銷控罪、186人在審訊後被判無罪釋放，其餘的司法程序仍在進行中。

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