香港國安法陰影下》國安法是遲早的事 港人盼在台延續國際戰線

流亡來台的「反送中」示威者Lomo說，抗爭期間為了照顧年輕示威者，自己隱藏各種情緒，久而久之性格大變，現在正嘗試找回原本的自己。圖為身披「反送中」旗幟的Lomo。（中央社）

2020-07-01 19:38:14

〔中央社〕流亡來台的示威者認為，即便沒有「反送中」，「港區國安法」仍遲早會出現，本次抗爭反而讓港人不再被「溫水煮青蛙」。他們說，會在海外延續國際戰線，不會背棄香港的抗爭。

就業困難 中年示威者在台難獲居留權

2019年底，曦（化名）和Lomo（化名）帶著8名年輕的反送中示威者來台，開始了流亡生活。抗爭期間，兩人一起照顧年輕示威者，為他們提供住宿、裝備和法律諮詢等各種協助。他們稱自己是「沒有血緣的一家人」。

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由於倉促來台，曦和Lomo事前沒聯繫到可提供協助的台灣NGO，只能自己租房子，並靠著兩人的存款以及當自由工作者接案，維持生計，照顧8個「孩子」。

按現行政策，香港示威者想在台取得居留權，最常見的方法就是就學和就業。2019年7月第一批來台的示威者Daniel（化名），和上述8名年輕示威者，預計都將在9月就讀台灣的大學，居留問題順勢解決。不過，曦和Lomo卻遲遲拿不到居留證。

相關政策規定，兩人若要在台灣從事專門性和技術性工作，月平均薪資不得低於新台幣4萬7971元，而這相對較高薪資，成為香港示威者求職路上一道無形的牆。

相形之下，在取得居留權，就學是比較容易的選項。然而今年已30多歲的曦說，自己不可能再去讀大學，「讀了4年畢業後，還要工作5年，才能拿到身分證，我都已經不年輕了」。

不過曦說，近日聽聞政府放寬薪資門檻，只要台灣雇主願意聘雇，和大陸委員會聯繫後，就能順利入職。

據了解，相關單位目前都是以專案方式為曦一樣的在台港人提供人道協助，也會視個案狀況調整審查門檻。

曦說，近期有個公司有意聘僱他和Lomo，不過雇主因疫情關係，還滯留在海外無法來台，能否順利入職仍是未知數。

年輕示威者來台就學後，Lomo不再需要負擔照顧責任，終於卸下「媽媽」的角色。她說，抗爭期間為了照顧「家人」，必須做各種決定，她要求自己不能有情緒，「我怕情緒會讓自己不理性，反而害了家人」，但久而久之，她感覺已經不是原本的自己了。

這段期間，Lomo接受心理治療，她說，想嘗試做回原本的自己，也重新規劃因抗爭而中斷的人生。

國安法陰影下 三位一體的抗爭路線

佔領立法會當晚也在現場的安仔（化名），並沒有離開香港。他形容自己是個「激進和理非」，雖然無役不與，但從未走上最前線。

5月底他參加了反對「港區國安法」立法的抗爭，但感覺上街遊行的人數越來越少，力度也越來越弱。

「其實去年11月理工大學抗爭後， 很多勇武派被抓，街頭抗爭就已經減弱了。」安仔說，「加上最近好幾個示威者被改用暴動罪起訴，和理非都怕，街頭抗爭的風險已經變得太高」。

一般認為，「反送中」有3條戰線：過去一年的「街頭抗爭」、今年立法會選舉爭取35+（泛民主派試圖獲得立法會過半席次）的「議會路線」，和遊說國際社會支持的「國際戰線」。

安仔認為，這3條戰線是「三位一體、缺一不可」。目前形勢下，街頭抗爭風險最高；而他對泛民喊出35+並不抱期待，認為多數參選人若不是會被DQ（Disqualified，被取消參選資格），就是日後會因參與「反送中」而被定罪，進而失去議席。「所以參選只是手段，不是目的，為的是要凸顯出這個制度的不公義」。

因此安仔認為，國際戰線是目前最有效的抗爭方式。

中國日前啟動「港區國安法」立法時，美國總統川普（Donald Trump）揚言對香港祭出制裁措施。安仔認為，這就是示威者口中「攬炒」的目標；但同時也承認，美國的制裁可能對香港造成的影響，勝過於對北京，「國際戰線的結果，始終不是香港人自己能決定的」。

Daniel對此則認為，所謂「攬炒」，就是在自己受傷的同時，也讓敵人付出代價，「不能期待香港完全不受影響」。因此，他依然期待美國制裁能對中國的經濟造成影響，進而迫使北京對香港讓步。

對於「反送中」催生「港區國安法」論點，Daniel也不贊同。他說，北京逐年收緊香港的自治權，即便沒有「反送中」，「港區國安法」的立法也只是時間的問題，「反而是這場運動讓香港人『覺醒』，不再對北京有幻想，不再溫水煮蛙」。

Daniel認為，「反送中」抗爭已經結束，接下來是香港長時間的「革命」，「只有推倒一切，才有捲土重來的機會」。他認為，與其說國際戰線是最有效的抗爭方式，不如說這是在「港區國安法」步步進逼下，示威者孤注一擲的賭注。

「不要想著回頭，好好過自己的人生」

抗爭中，示威者經常用「相約煲底除罩相認」這句話鼓勵彼此，意謂抗爭成功後，示威者相約脫下防毒面罩，在俗稱「煲底」的立法會示威區相聚。

不過曦說，自己來台後，再也不敢說這句話。「我當然希望能再回香港，不過要在煲底相見，一定會有更多手足（示威者對彼此的暱稱）犧牲。我現在不能再跟他們並肩作戰，想到要踩在他們的身體上回香港，這句話我就說不出口。」

中央社記者問他，是否感到內疚，覺得自己像個逃兵？

苦思一陣後，曦說，這場抗爭已經不侷限在香港，每個人都能在自己的位置上，繼續為運動付出。他說，「港區國安法」生效後，一定會有更多港人來台，而他也整理了各種定居求職的資訊，希望給後繼者參考，讓他們不會像自己初來乍到時一樣無助。

曦說：「如果我來到台灣後，就什麼都不管，只過自己的生活，那才是真正的逃兵。」

來台將近一年的Daniel經常參加與香港有關的活動，也接受媒體專訪，未來還計劃遊說台灣政界，即便這都增加他身分曝光的風險。但Daniel說，既然離開香港，自己就有責任讓外面的世界更了解香港，才不會成為逃兵。

同樣的問題，Lomo卻沒有明確的答案。她說，自己是不是逃兵，只能由留在香港的手足來回答。

香港的示威者又如何看待這群流亡者？安仔說，自己從未責怪過離開的人，留得青山在，才能繼續抗爭，最想和他們說的一句話是：「不要想著回頭，好好過自己的人生。」

記者轉述了這句話，Lomo的淚水瞬間決了堤，愧疚、感動和不捨，各種情緒一次宣洩。這一刻，她總算卸下所有防備，做回了真正的自己：一個有喜怒哀樂、有自己人生的25歲女孩。

流亡來台的「反送中」示威者Daniel背著的帆布包，是由香港團隊設計、示威者在台聯繫廠商生產的。（中央社）

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