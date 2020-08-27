香港示威者遭中國海警送中！ 黃之鋒：中共恐隨意安插罪名

中國廣東省海警23日攔截1艘快艇，逮捕12名想偷渡來台的香港人，他們都參加過反送中運動，如今恐將被「送中」。圖為港人今年6月9日在反送中運動一周年紀念集會上點亮手機燈。（彭博）

2020-08-28 00:48:09

〔即時新聞／綜合報導〕12名參加過反送中運動的香港示威者近日遭中國海警扣押，被指控涉嫌偷渡到台灣未遂。對此，前香港眾志秘書長黃之鋒指出，在中國政權之下，隨意安插罪名絕非新鮮事，將被捕人士冠以「交通肇事逃逸」、「嫖妓」罪名都有所聽聞。

黃之鋒27日晚間在臉書發表題為「從速聲援！手足被捕送中處境未卜」貼文指出，港府與中國設有「相互通報機制」。根據通報機制，如屬於對香港居民採取「刑事強制措施」或「非正常死亡」，中國公安須在14日內向香港警方通報。然而，若屬於民事案件或採取較輕刑罰，中國就能迴避對港通報。而這次中國以偷渡罪名控告港人，屬於刑事案件，特區政府不可能不知情。

請繼續往下閱讀...

對此，黃之鋒呼籲，「特區政府應該盡快交代，究竟中國拘捕多少港人、以甚麼罪名控告、是否有律師協助等，並確保他們受到人道對待。」

黃之鋒接著指出，儘管目前未知中國政府會否及以甚麼罪名提告，但可見的是中國定必以法律下的各種程序不容被捕港人離開中國。而根據中國保安局網站，港府駐京辦所出版的《與被拘留、逮捕者有關的內地刑事法律、法規實用資料》一書指出中國公安機關可對被捕人士偵查羈押，依情況最長可達7個月，港人若然在中國遭受「強制措施」，可以預料在審訊之前，已經有頗長時間遭到剝奪人身自由。

另外，黃之鋒說，儘管目前未知中國以什麼罪名控告港人，但中國若然以《中華人民共和國刑法》的《偷渡國（邊）境罪》控告，則可判處罰款及最高一年有期徒刑。

對此，黃之鋒不禁嘆道，「但不論如何，在中國政權之下，隨意安插罪名絕非新鮮事，正如銅鑼灣書店的桂民海被控『交通肇事逃逸』及『為境外非法提供情報罪』遭到重判，鄭文傑亦會無端惹上『嫖妓』罪名，甚至我們無法預料中國會否動用《國家安全法》（港版國安法）殘害港人。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法