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    港生中槍申請法援遭駁回 黃之鋒怒批離譜至極！

    針對去年反送中示威中彈曾姓港生申請法援遭駁回一事，黃之鋒今天痛批港府離譜。（資料照，記者廖振輝攝）

    針對去年反送中示威中彈曾姓港生申請法援遭駁回一事，黃之鋒今天痛批港府離譜。（資料照，記者廖振輝攝）

    2020-08-14 18:41:06

    〔即時新聞／綜合報導〕18歲港生曾志健在去年10月1日於香港新界西南荃灣區參加示威活動時，遭鎮暴警察近距離以實彈開槍擊中左胸，引起各界輿論。之後曾志健申請法援求償，沒想到上月竟遭香港法律援助署駁回，還稱港警的作為是合理的。對此，前香港眾志秘書長黃之鋒今天（14日）痛批港府，表示沒想到會瘋狂到如此地步！

    黃之鋒今天下午在臉書上表示，曾志健去年遭香港黑警以實彈射穿左胸，當時子彈碎片分布肋骨、肺及胸腔，甚至離心臟只有3公分的距離！此事件也是1997年香港主權移交後首次有警察以實彈擊中示威者，引起各界公憤。

    黃之鋒分享了一封法援署的信件，表示曾志健早前就已經上訴人身傷害索償，沒想到在上月16日收到這封法援署的來信，表明拒絕法援申請，且白紙黑字寫著「本署認為警方於相關時間向你所使用的武力是合理的」，讓黃之鋒氣得直呼離譜！

    法援署近期不斷嚴加控制審批準則，已經是早就知道的事了，也為人詬病很久了，「政治審查越加明顯，處處留難手足，亦已非新鮮事物」黃之鋒表示沒想到「署方如今會變本加厲，瘋狂至如此地步」！

    他指出，曾志健上訴索償的重點是爭論港警的武力行為是否合理，可如今法援署竟直接當起判官角色，「未審訊、未開庭、未盤問，就直接代法庭裁定『警方使用武力合理』，實在讓人歎為觀止。」

    據悉曾志健還會繼續上訴，黃之鋒最後表示，「這也提醒我們，政權無所不用其極的滲透與打壓，達到怎麼過份的程度，相信只會導致國際對香港司法體系運作再度投下不信任票。

    中槍港生申請法援遭駁回，法援署還稱港警的武力行為合理，讓人傻眼。（圖擷取自黃之鋒臉書）

    中槍港生申請法援遭駁回，法援署還稱港警的武力行為合理，讓人傻眼。（圖擷取自黃之鋒臉書）

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