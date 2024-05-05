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咖啡身世大揭秘！ 「阿拉比卡」竟源自2種植物百萬年前浪漫邂逅

阿拉比卡咖啡（Coffea arabica）佔全球咖啡供應量的60%左右。（資料照）

阿拉比卡咖啡（Coffea arabica）佔全球咖啡供應量的60%左右。（資料照）

2024/05/05 16:42

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據最新研究發現，目前佔全球咖啡供應量6成的阿拉比卡咖啡（C. arabica），竟然源自約60萬至100萬年前，在衣索比亞森林中2種咖啡樹偶然雜交的結果。

根據美國科學新聞網站《Science Alert》報導，研究人員運用基因組分析技術，首度追溯阿拉比卡咖啡樹的起源。研究團隊發現，阿拉比卡咖啡是由歐基尼奧伊德斯（C. eugenioides）與羅布斯塔（C. canephora）2種野生咖啡樹相互授粉後，產生的雜交品種。

這種雜交現象形成了多倍體基因組，意味著後代同時擁有父母雙方的染色體組。這或許使阿拉比卡咖啡擁有較佳的適存優勢，得以在世界各地茁壯成長。

研究領導人、紐約州立大學水牛城分校（SUNY at Buffalo）生物學家亞伯特（Victor Albert）指出：「（多倍體）通常能立即提供演化上的優勢，因為它同時取得2套染色體，也就是2組完整的基因。」

事實上，阿拉比卡咖啡曾面臨近絕種的危機。研究人員推測，約35萬年前和5000年前，氣候變遷曾導致阿拉比卡咖啡族群大量減少，使其基因庫嚴重缺乏多樣性，難以對抗咖啡樹最大威脅——咖啡樹葉鏽病（Hemileia vastatrix）。

1927年，阿拉比卡咖啡在帝汶島與肯亞咖啡樹再次雜交，雖然後代對抗葉鏽病的能力獲得加強，但其咖啡豆品質卻遜於阿拉比卡或肯亞品種。至今，絕大多數咖啡園所栽種的阿拉比卡咖啡樹，皆可追溯到數百年前從衣索比亞野生種的突變株系而來。

這項研究成果不僅揭示阿拉比卡咖啡的演化軌跡，對維護產業永續發展也具重要價值。相關研究4月15日發表在為《自然遺傳學》（Nature Genetics）期刊。

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