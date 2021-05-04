中印「點火」爭議胡錫進參一咖 慘遭小粉紅「圍攻」

中共中央政法委在官方微博發表「中國點火VS印度點火」惹議。（翻攝自微博）

2021/05/04 20:20

〔編譯陳成良／綜合報導〕中共中央政法委官方微博帳號「中國長安網」1日發布拼貼圖片，將中國火箭升空及印度燃屍相片拼在一起，配文「中國點火VS印度點火」，暗嘲印度抗疫不力，但爭議事件並未隨刪文而降溫，如何看待此事成為復旦大學教授沈逸和《環球時報》總編輯胡錫進的爭論焦點，隨著討論溫度上升，《環球時報》和胡錫進本人罕見地遭到部分小粉紅的「圍攻」。

據華文親中網媒〈多維新聞》報導，沈逸認為，官微圖文沒有問題，人道主義、命運共同體要有，但對印度該有的態度也要有；胡錫進則認為，官微釋出不妥，因為官方此時應高舉人道主義大旗，表達對印度同情，將中國社會牢牢置於道義的高地上。

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中國社交媒體微博迅速劃分出支持沈逸和力挺胡錫進的兩派聲音。一方面，力挺胡錫進的部分網民開始整齊劃一用「鄰有喪，舂不相；里有殯，不巷歌」來批評反對者「無人性，中國恥辱」，稱呼沈逸為「戰狼」，甚至呼籲復旦大學開除他。

支持沈逸的網民則指出，力挺胡錫進的網民出現「公知和推牆派」，而且言語間似乎抹掉胡錫進的愛國色彩，強化「牆頭草、叼飛盤」的角色。一些自認為愛國的網民還挖出胡錫進曾經「黑解放軍」的舊聞，聲稱他是「偽裝成愛國者的「公知」。

在中國網路用語中，「公知」一詞是貶義詞，形容為反對共和國體制的人；「推牆派」泛指反對中共一黨專制、倡導民主自由人權的人士。

部分支持沈逸的網友還將開始指責向《環時》部分記者的立場有問題，甚至集中攻擊一位名為陳青青的《環時》英文版記者，理由是她在推特指責中國長安網的對比圖是「完全荒謬的」，還曾點讚趙婷獲奧斯卡最佳導演獎。

胡錫進4日連續發佈多條微博回應，對於報社記者及本人遭遇「圍攻」，他說沒有不被批評和非議的特權，但《環時》的信念依舊是「要能夠在複雜國際環境下為維護中國國家利益迎風飛揚」。

胡錫進罕見遭到部分小粉紅「圍攻」。（翻攝自微博）

同遭戰火波及的《環時》記者陳青青，在微博發文，以英文名字縮寫「ＨXJ」，替胡錫進抱不平。（翻攝自微博）

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