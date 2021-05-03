不認錯？PO圖嘲笑印度疫情遭撻伐！中國外交部回應耐人尋味

「中國長安網」1日發文「中國點火VS印度點火 ＃印度單日新增確診40萬例＃」，並配上一張合成圖片，左邊是中國發射火箭現場，右邊則是印度火化染疫死亡的遺體的照片。（擷取自微博）

2021/05/03 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情狂燒，每天有上千民眾因為醫療資源不足而死去，然而中共中央「政法委」官方微博「中國長安網」竟然對此發表圖文嘲諷，引起全球撻伐。對此，中國外交部被外媒詢問此事時沒有正面回應，僅表示，希望外界將焦點放在中國援助印度抗疫上，未來幾天中國也將繼續向印度提供更多物資。

中共中央政法委日前在「中國長安網」微博帳號發文「中國點火VS印度點火 ＃印度單日新增確診40萬例＃」貼出圖片嘲諷印度疫情，引發爭議，不僅國外網友嚴厲批評相關貼文，連中國不少網友都看不下去，在當天稍晚，爭議文章就被刪除。

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《彭博》報導指出，被問及有關「政法委嘲笑印度」議題時，中國僅表示，希望每個人將焦點放在中國政府支持印度對抗疫情的這類「主流」觀點上，中國外交部並表示，未來幾天他們將繼續向印度提供更多物資，以實際行動表現出中國對印度的支持。

報導也提到，中共喉舌《環球時報》總編輯胡錫進先前也針對此事發文，表示官方機構帳號應該高舉「人道主義」大旗，表達對印度的同情，這是中國官方機構應該有的態度。胡錫進認為，這樣的圖文「個人發表是沒有問題」，但官方機構帳號必須克制，不應該以此賺取流量。

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