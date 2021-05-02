中共政法委公開嘲諷印度疫情慘況 網友怒轟「泯滅人性」

中國公安部新聞中心／公安部治安管理局官方微博「中國警方在線」，發佈圖片嘲笑印度疫情失控。（擷取自中國警方在線微博）

2021/05/02 06:20

〔即時新聞／綜合報導〕印度第二波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情急遽惡化，世界各國紛紛伸出援手，但中共中央政法委員會新聞網站官方微博「中國長安網」1日卻發佈貼文寫道：「中國點火VS印度點火 ＃印度單日新增確診40萬例＃」，並配上一張合成圖片，左邊是中國發射火箭現場，右邊則是印度火化染疫死亡的遺體的照片，諷刺印度疫情失控，雖有不少「小粉紅」叫好附和，但也引發大批網友砲轟「泯滅人性」。

不僅如此，中國公安部新聞中心／公安部治安管理局官方微博「中國警方在線」和天津市人民檢察院等官方帳號，也在多個社群平台發佈一張圖片嘲笑印度：「中國火神山，印度『火神山』＃印度德里將狗用火葬場改為人用＃」。

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前述2張圖片的嘲諷意味相當明顯，即指中國疫情受控，已有餘力參與太空競賽，點的火是用來發射火箭，印度卻因抗疫不力，導致大批民眾染疫死亡，點的火是用來燒屍，「印度德里將狗用火葬場改為人用」更直接點明印度染疫死亡人數暴增。

印度4月30日單日新增確診病例突破40萬，刷新世界紀錄，許多醫院的氧氣、呼吸器、病床等醫療物資嚴重短缺，無法收治病患，導致死亡率激增，目前累計已有逾20萬人不幸喪命。中國中央電視台「新聞聯播」日前報導，中國國家主席習近平就印度疫情致電印度總理莫迪慰問，不料官方機構隨即在5月1日張貼這類「戰狼」貼文。據稱印度駐中國大使館已為此向中方抗議，相關貼文已被刪除。

網友對此罵聲連連，痛批官方泯滅人性：「一個國家，有必要像這樣圖口舌之快嗎？別讓其他國家笑話咱，OK？長安哥！」，「我去！政府官方的這麼說話？」，「宣發能不能不要老搞出一些小人行徑，看了覺得真丟臉」，「中國長安網發的對比圖就是沒有人性，就是丟人，就是下作」。

也有網友說，「我知道有的人底線很低，但萬萬沒想到能這麼低，低到能公然嘲諷生命的流逝，低到喪盡天良還以此為榮」，「鄰有喪，舂不相；裡有殯，不巷歌」，「中國長安網，不能代表中國人民。希望印度人民早日擺脫新冠病毒」，「毫無人性，非常欠揍」。

不過，還是有不少「小粉紅」試圖圓場：「他們的官方可不給中國百姓留口德啊」，「他們民間不管民間還是官方都嘲諷我們」，「鄰居家殺死你家人的時候你們說什麼了」。

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