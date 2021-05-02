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    中共政法委公然嘲諷印度疫情！國外網友嘆：這國家到底怎麼了？

    「中國長安網」1日發文「中國點火VS印度點火 ＃印度單日新增確診40萬例＃」，並配上一張合成圖片，左邊是中國發射火箭現場，右邊則是印度火化染疫死亡的遺體的照片。（擷取自微博）

    「中國長安網」1日發文「中國點火VS印度點火 ＃印度單日新增確診40萬例＃」，並配上一張合成圖片，左邊是中國發射火箭現場，右邊則是印度火化染疫死亡的遺體的照片。（擷取自微博）

    2021/05/02 20:06

    〔即時新聞／綜合報導〕印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情狂燒，當地醫療資源崩潰，傳出大量民眾死亡。沒想到，中共中央「政法委」官方微博「中國長安網」，昨（1）日卻發文「中國點火VS印度點火 ＃印度單日新增確診40萬例＃」貼出圖片嘲諷印度疫情，引發網友怒火。相關報導圖片被國外網友截圖後，在推特引發熱議，有網友不禁感嘆：「這個國家到底怎麼了？」

    「中國長安網」1日發文「中國點火VS印度點火 ＃印度單日新增確診40萬例＃」，並配上一張合成圖片，左邊是中國發射火箭現場，右邊則是印度火化染疫死亡的遺體的照片，諷刺印度疫情失控；中國公安也不遑多讓，在官方微博發布「中國火神山，印度『火神山』＃印度德里將狗用火葬場改為人用＃」貼文嘲諷印度。

    中國公安也拿「火神山」嘲諷印度

    對此，不少中國網友也看不下去，直呼這些貼文「泯滅人性」、「淪為西方世界的把柄」，發文的居然還是「以黨領政」下中共中央領導各級司法機關的政法委，也有人留言表示「雖然我討厭印度，但不應該發表這樣的言論」，遭砲轟後，官方已將相關貼文刪除。不過，新聞已被不少網友截圖備份。

    美國作家、社會新聞記者畢曉普（Bill Bishop）就在推特PO出相關貼文，直批中國官方微博嘲笑印度的悲劇。貼文下方，網友紛紛留言表示「這國家到底怎麼了？」、「這個國家非常富有，但缺乏對人的同情心和良知」、「這實在令人遺憾」、「我完全可以理解這對印度人民來說是多麼令人噁心」、「這是來自政府的？這是一件可怕的事情，中國毫無良心」、「不要忘了，印度為了中國病毒在付出代價」、「幸災樂禍」。

    相關報導圖片被國外網友截圖後，在推特引發熱議，有網友不禁感嘆：「這個國家到底怎麼了？」（擷取自推特）

    相關報導圖片被國外網友截圖後，在推特引發熱議，有網友不禁感嘆：「這個國家到底怎麼了？」（擷取自推特）

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