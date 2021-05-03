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    中共政法委PO圖諷印度疫情 蔡霞：毫不掩飾反人性邪惡本質

    「中國長安網」1日發文「中國點火VS印度點火 ＃印度單日新增確診40萬例＃」，並配上一張合成圖片，左邊是中國發射火箭現場，右邊則是印度火化染疫死亡的遺體的照片，藉此嘲諷印度疫情，文章一出引發全球網友撻伐。（擷取自微博）

    「中國長安網」1日發文「中國點火VS印度點火 ＃印度單日新增確診40萬例＃」，並配上一張合成圖片，左邊是中國發射火箭現場，右邊則是印度火化染疫死亡的遺體的照片，藉此嘲諷印度疫情，文章一出引發全球網友撻伐。（擷取自微博）

    2021/05/03 17:20

    〔即時新聞／綜合報導〕印度的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情一發不可收拾，不少國家紛紛伸援手，但中共中央政法委官方微博「中國長安網」1日卻PO圖「中國點火VS印度點火＃印度單日新增確診40萬例＃」，嘲諷印度疫情，引發全球網友撻伐。對此，前中共中央黨校教授蔡霞批評，中共毫不掩飾反人性的邪惡本質。

    「中國長安網」1日發文「中國點火VS印度點火 ＃印度單日新增確診40萬例＃」，並搭配一張合成圖，左邊是中國發射火箭現場，右邊則是印度火化染疫死亡的遺體的照片，諷刺印度疫情失控，不少中國網友也看不下去，直呼這些貼文「泯滅人性」、「淪為西方世界的把柄」，紛紛指責身為官媒的言論不當，遭砲轟後，官方已將相關貼文撤除。

    對此，目前旅居美國的蔡霞在推特指出，儘管官方竭力刪除長安網圖片，但仍被網友們到分享到網路上，不少人也譴責中共政法委官網長安網毫無人性。她說明，「2020年2月，中國人被疫情肆虐遭難時，印度駐華使館送來了救助；而今印度人遭難時中共如此嘲諷，『毫不掩飾他們反人性反人類的邪惡本質』」。

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