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    武漢肺炎》印度政府反擊疫苗不足批評 普納瓦拉力挺

    印度衛生部發表聲明指出，「有媒體報導政府沒有購買新疫苗，這樣的報導是『不正確的，並沒有基於事實』」。（美聯社）

    印度衛生部發表聲明指出，「有媒體報導政府沒有購買新疫苗，這樣的報導是『不正確的，並沒有基於事實』」。（美聯社）

    2021/05/03 23:38

    〔即時新聞／綜合報導〕印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情不斷升溫，而印度衛生部（Ministry of Health）今（3）日發表聲明強調，「有媒體報導政府沒有購買新的疫苗，這樣的報導是『不正確的，並沒有基於事實』」。全球最大疫苗生產商印度血清研究所（SII）執行長普納瓦拉（Adar Poonawalla）也在發文力挺印度政府。

    印度衛生部表示：「有媒體報導，政府上一次與疫苗製造商訂製疫苗已經是今年3月的事，但這完全是錯誤的。」衛生部解釋，印度政府4月28日已收到1.1億劑Covishield疫苗，可在5、6、7月使用，當天就將疫苗的預付款支付給SII。此外，印度衛生部也表示，5月2日就提供至少1億6549萬劑免費疫苗到印度各地。

    普納瓦拉在推文中力挺：「疫苗生產是一個專業的過程，因此不可能一夜之間提高產量，同時我們也要了解，印度人口眾多，要為所有成年人生產足夠的劑量，並非簡單的事。」普納瓦拉補充：「我們了解每個人都希望在最快的時間內獲得疫苗，這也是我們努力的目標，而我們正在盡一切力去達成。」

    普納瓦拉也證實，血清研究所已經交付了1.5億劑疫苗，同時也收到政府訂購、用於下幾個月的疫苗之預付款。

    相關新聞請見︰

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    全球最大疫苗生產商印度血清研究所（SII）執行長普納瓦拉（見圖）推文力挺，「疫苗生產是一個專業的過程，因此不可能一夜之間提高產量。」（彭博）

    全球最大疫苗生產商印度血清研究所（SII）執行長普納瓦拉（見圖）推文力挺，「疫苗生產是一個專業的過程，因此不可能一夜之間提高產量。」（彭博）

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