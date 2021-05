武漢肺炎》印度政府反擊疫苗不足批評 普納瓦拉力挺

2021/05/03 23:38

〔即時新聞/綜合報導〕印度武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情不斷升溫,而印度衛生部(Ministry of Health)今(3)日發表聲明強調,「有媒體報導政府沒有購買新的疫苗,這樣的報導是『不正確的,並沒有基於事實』」。全球最大疫苗生產商印度血清研究所(SII)執行長普納瓦拉(Adar Poonawalla)也在發文力挺印度政府。

印度衛生部表示:「有媒體報導,政府上一次與疫苗製造商訂製疫苗已經是今年3月的事,但這完全是錯誤的。」衛生部解釋,印度政府4月28日已收到1.1億劑Covishield疫苗,可在5、6、7月使用,當天就將疫苗的預付款支付給SII。此外,印度衛生部也表示,5月2日就提供至少1億6549萬劑免費疫苗到印度各地。

普納瓦拉在推文中力挺:「疫苗生產是一個專業的過程,因此不可能一夜之間提高產量,同時我們也要了解,印度人口眾多,要為所有成年人生產足夠的劑量,並非簡單的事。」普納瓦拉補充:「我們了解每個人都希望在最快的時間內獲得疫苗,這也是我們努力的目標,而我們正在盡一切力去達成。」

普納瓦拉也證實,血清研究所已經交付了1.5億劑疫苗,同時也收到政府訂購、用於下幾個月的疫苗之預付款。

Reports alleging Centre has not placed any fresh order for #COVID19Vaccines are factually incorrect.... @PMOIndia @MoHFW_INDIA #Unite2FightCorona #LargestVaccineDrive pic.twitter.com/czoJJfQlIS

Amongst multiple reports it is important that correct information be shared with the public. pic.twitter.com/nzyOZwVBxH