心碎！ 妻子疑確診沒人幫忙 夫扛屍走3公里下葬

印度一名男子日前扛著疑似染疫離世的妻子，徒步走了3公里到墓地下葬。示意圖。（路透）

2021/05/01 21:03

〔即時新聞／綜合報導〕印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，不僅醫療體系近乎崩潰，各地火葬場也因大量死亡病例而不堪負荷。就有一名男子的妻子疑似染疫離世，在沒人願意伸出援手幫忙下，獨自把妻子的遺體扛在肩上，徒步走了3公里到墓地下葬。

綜合外媒報導，位於泰蘭加納邦（Telangana）的小鎮卡瑪瑞迪（Kamareddy）有一對夫妻，他們過去居住在火車站附近，因經濟狀況不佳只好都以乞討維生，但在上月25日，妻子娜珈拉克西米（Nagalaxmi）因身體不適過世，丈夫斯瓦米（Swami）想替妻子辦後事卻身無分文，幸好遇見善心鐵路警察給了他2500盧比（約新台幣940元），讓他能完成妻子的後事。

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但因為路人以及相關車輛業者都懷疑娜珈拉克西米是染疫身亡，害怕自己也染疫，因此沒人願意協助斯瓦米把娜珈拉克西米的遺體運至墓地，最後斯瓦米只好自己把遺體扛在肩上，花了數小時、徒步走3公里才走到墓園替妻子下葬，相關監視器畫面也在網路上瘋傳，讓許多網友相當不捨。

印度境內第2波疫情儼然呈現失控狀態，據最新統計，印度在過去24小時新增確診共40萬1993例、死亡3523例，累計確診達1916萬4969例，累計死亡共21萬1853例。

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