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    再破紀錄！ 印度單日逾38萬確診 至少3498例死亡

    印度官方今（30）日公布數據，顯示過去24小時新增38萬6452例確診以及3498例死亡，全國累計1880多萬確診數排名全球第二、僅次於美國的3230多萬例。（路透）

    印度官方今（30）日公布數據，顯示過去24小時新增38萬6452例確診以及3498例死亡，全國累計1880多萬確診數排名全球第二、僅次於美國的3230多萬例。（路透）

    2021/04/30 17:47

    〔即時新聞／綜合報導〕印度第二波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情急速惡化，單日確診數再創新高，今（30）日官方公布數據，顯示過去24小時新增38萬6452例確診以及3498例死亡，全國累計1880多萬確診數排名全球第二、僅次於美國的3230多萬例。

    綜合外媒報導，印度衛生部今（23日）公布最新官方數據，數據顯示過去24小時新增38萬6452例確診，同時3498人病歿，單日新增確診個案更是連續7天超過30萬；目前印度累計確診數高達1880萬例，死亡數累計20萬8330例，累計確診數排名全球第二、僅次於美國3230多萬例。

    世界衛生組織（WHO）首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）26日接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時表示，由於檢測能力有限，印度疫情被「嚴重低估」，實際感染人數可能已經達到官方報告數字的20到30倍。

    WHO官員今也嚴厲警告歐洲國家，防疫鬆懈可能導致疫情「雪上加霜」，以致病例數字劇增，就如在印度發生的疫情那樣。

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