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    阿根廷啟聰學校性侵孩童案 2修女與7員工受審

    此次審判的重點人物是46歲的日本裔修女Kumiko Kosaka（前右），她遭控加重性侵與掩飾犯行罪。（美聯社）

    此次審判的重點人物是46歲的日本裔修女Kumiko Kosaka（前右），她遭控加重性侵與掩飾犯行罪。（美聯社）

    2021/05/04 18:50

    〔中央社〕阿根廷一所啟聰學校的兩名修女與校內7名女性職員，今天因涉及校內聽障兒童性侵案而出庭受審。這起案件在2016年遭揭露後，震驚現任教宗方濟各的祖國阿根廷。

    法新社報導，該所學校的兩名神父涉性侵罪，其中包括對約20名未成年者犯下強暴罪行，在2019年11月分別遭判處超過40年徒刑。

    2004到2016年間，兩名神父涉嫌在這所位於曼多薩（Mendoza）的安東尼奧普羅佛洛學校（Antonio Provolo Institute）性侵學童，這是此案的第2次審判。曼多薩位於首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）西方約1000公里處。

    受害者當時年齡介於4歲至17歲間。性侵案於2016年首度浮出檯面後，啟聰學校內多名員工遭逮捕。

    一審時，兩名神父－阿根廷神父科巴柯（Horacio Corbacho）與義大利神父科拉迪（Nicola Corradi），分別遭判45年與42年徒刑。

    除了兩名神父外，該校工友葛梅茲（Armando Gomez）也因性侵罪被判處18年徒刑，還有一名前輔祭男童現年50多歲，也因坦承性侵5名兒童而遭判處10年徒刑。

    此次審判的重點人物是46歲的日本裔修女（Kumiko Kosaka），她遭控加重性侵與掩飾犯行罪。

    另名53歲修女馬蒂內茲（Paraguayan Asuncion Martinez），連同該校法律代表、一名心理學家、一名廚工以及校內4名主任，皆遭控協助掩蓋罪行「危害未成年」。

    該校受害人克勞第亞（Claudia）的姊妹拉貝蓋里（Erica Labeguerie）說：「如果沒有這些負責照顧孩童的修女、社工、學校主任以及整個共犯結構，就不會有這些罪行，科巴柯與科拉迪不是唯一的犯罪者。」

    另名受害人、現年29歲的黛安娜（Daiana）的父親利札拉加（Ariel Lizarraga）說：「他們掩蓋所有事。他們不讓小孩學手語，以免醜聞曝光。」

    安東尼奧普羅佛洛學校（Antonio Provolo Institute）。（美聯社）

    安東尼奧普羅佛洛學校（Antonio Provolo Institute）。（美聯社）

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