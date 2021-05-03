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    證實與中國歧見日漸難解 紐國總理：兩國在某些事情沒共識

    紐西蘭總理阿爾登今日出席活動時表示，紐中兩國之間的分歧確實日漸難解，但沒必要用這些分歧來定義紐中關係。（彭博）

    紐西蘭總理阿爾登今日出席活動時表示，紐中兩國之間的分歧確實日漸難解，但沒必要用這些分歧來定義紐中關係。（彭博）

    2021/05/03 11:07

    〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今日（3日）在奧克蘭出席中國商務峰會（China Business Summit）時發表演說，表示紐中兩國之間的分歧確實變得越來越難解，但外界沒必要用這些分歧來定義紐中關係。

    根據《路透》報導，阿爾登指出，隨著中國在世界的角色發展與變化，紐西蘭和中國間的分歧變得愈來愈難以和解，兩國在某些事情上是「沒有、不能，也不會有共識」，但阿爾登也說，沒有必要利用這些歧見來界定紐中之間的關係，阿爾登表示：「這是我們和印度太平洋地區其他許多國家正在努力應對的挑戰，在歐洲和其他區域也一樣。」

    由於紐西蘭外交部長馬胡塔（Nanaia Mahuta）日前表明反對在「五眼聯盟」架構下表達對中國問題的立場，不願利用情治安全聯盟「五眼聯盟」（Five Eyes）來批評北京當局，因此紐西蘭遭受西方盟國施壓。阿爾登4月29日曾被詢問此事，當時她表示紐西蘭並沒有要在美國與中國之間做選擇。

    阿爾登今天則說，紐西蘭會持續透過本身及夥伴來談論這些議題，但處理與中國之間的關係向來都不是件容易的事，因此「凡事都說不準」。阿爾登也呼籲中國，希望中國在世界的行事方式符合「成長中強權」的職責，包括擔任聯合國安理會常任理事國所應盡的責任。

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