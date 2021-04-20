紐國「走自己的路」︰中國議題不聽令「五眼」

有紐西蘭原住民毛利人血統的紐國外交部長馬胡塔，二○二○年獲任命為該國首位毛利人女性外長。她十九日在演說中強調，紐國尋求自主外交，不贊成「五眼聯盟」擴權至情資共享以外的範圍。（美聯社檔案照）

2021/04/20 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕紐西蘭外交部長馬胡塔（Nanaia Mahuta）十九日在紐國政府資助的「紐西蘭─中國關係促進委員會」（New Zealand China Council）發表演說，表明紐國反對「五眼聯盟」（Five Eyes）擴大其情資共享的角色，並對該聯盟擴充職權範圍「感到不自在」。她還說，儘管紐國發現有必要在與中國看法相左的議題上發聲，例如香港、新疆與中國的人權紀錄等，但反對該聯盟對諸如此類的議題採取立場。紐國已向美國、英國、加拿大及澳洲等其他成員國表達此意。

近年來，五眼聯盟對北京對待新疆維吾爾族和香港的政治情勢表態，紐國有時選擇不為聯盟發表的聯合聲明背書，引發其他成員國的關切。例如，五眼聯盟一月間就香港政府大肆抓捕前香港大學法律系副教授戴耀廷等民主派人士，發表聯合聲明時，紐國就未加入，而是另行發表聲明。

請繼續往下閱讀...

馬胡塔表示，紐國不贊成藉由五眼聯盟「傳達一系列實際上屬於聯盟權限之外的議題」，而是較偏向尋找區域內的其他支持和多方的機會，表達紐國對若干議題的關注，未必限於該聯盟的其他四國。

紐國學者︰對中須表態 不應「中立」

馬胡塔雖肯定紐中彼此分享的利益，但更警覺到雙方在價值觀上的差異。她以中國神話中的「龍」，與紐國原住民毛利人傳說中的水精靈「塔尼瓦」（Taniwha，常以龍或蛇的形象呈現）比喻，指兩者都是力量的象徵，但並不完全相同，需要相互尊重，重點在於公平且坦率地交往。

馬胡塔指出，在武漢肺炎疫情過後，中國能夠在太平洋地區的長期復興上發揮作用，但必須是對多邊發展計畫做更多投資，而非給予外國融資貸款。對於中國打壓少數民族和香港民主等人權議題，馬胡塔說，這類議題挑戰紐西蘭的利益和價值，「有些事情，紐西蘭和中國不同意、沒辦法同意，而且將不會同意。」至於對中貿易依賴問題，馬胡塔則說「別把雞蛋放在同一個籃子裡」。

紐西蘭懷卡托大學法律系教授吉勒斯皮（Alexander Gillespie）投書紐國新聞網站Newshub，認為紐國不應該再對中國議題採取中立，必須表明支持紐國信奉的人權、民主及法治等價值，不能口惠而實不至。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法