脫鉤「五眼聯盟」？ 紐西蘭總理：未在美中之間選擇

紐西蘭總理阿爾登2019年4月1日訪問中國，在人民大會堂與習近平會面。（路透檔案照）

2021/04/29 23:33

〔編譯管淑平／綜合報導〕紐西蘭外交部長馬胡塔（Nanaia Mahuta）日前表明反對在「五眼聯盟」架構下表達對中國問題的立場，引發外界質疑紐西蘭是擔心遭中國經濟報復，甚至批評紐國已成這個情報共享聯盟脆弱的一環。紐國總理阿爾登（Jacinda Ardern）29日面對記者追問此事，表示紐西蘭沒有要在美國和中國之間做選擇。

阿爾登29日受邀與美國商會會談，會後被紐西蘭記者問及紐國近日對「五眼聯盟」和中國議題的聲明導致與美關係趨於緊繃，她說，「我（與美方）的互動中沒有任何跡象。我拒絕這種說法。」

請繼續往下閱讀...

她指出，紐國並非選擇中國、而不選美國，「我們從來都沒有要選邊站，我們一向是站在紐國利益和價值觀這邊」；紐國仍高度重視「五眼聯盟」，但是「紐西蘭有獨立的外交政策，我們從來沒有選擇合作夥伴，我們一直是選擇堅持我們深植於民主和人權重要性的價值觀」。

在阿爾登與美國商會的視訊會談中，曾就中國壓迫新疆維吾爾族問題向美國前總統川普尖銳提問的澳洲記者史旺（Jonathan Swan）獲准發問，史旺提到馬胡塔日前該段談話，詢問「會有這些引人注意的不同調，是因為紐西蘭不認同澳洲、美國等盟邦對中國的一些批評嗎？」「還是因為紐西蘭擔心，中國會像對澳洲那樣，用經濟懲罰報復任何的批評聲音？」

阿爾登說，紐國在人權議題上態度十分一貫，她2019年訪問中國時曾向中國國家主席習近平提出維族問題，紐國向來會提出其關切的議題，不論經濟關係為何。

她說，紐國並未排除參與該聯盟未來的共同聲明，但是更希望能鼓勵各國能在更多不同平台上，繼續提出緬甸、中國等議題，可能透過五眼聯盟，或者聯合國，也可能是以個別國家發聲，「重要的是，當與紐西蘭利益和價值觀相悖，公開提出紐國觀點之原則」，她說，「這當然是支持國際規則和規範，以及人權和民主對我國的重要性，這優於一切。」

馬胡塔日前的談話掀起千層浪，澳洲國家安全事務專家史托茲（William Stoltz）26日投書「雪梨晨鋒報」，指這是紐西蘭正穩步與西方、尤其是五眼聯盟成員國對中國日益強硬態度分道揚鑣的最新跡象，也表明中國對紐西蘭握有的經濟籌碼，若要將紐西蘭從中國勢力圈拉回來，澳洲需要緊急重新調整紐澳關係。

「衛報」也指出，一些看法認為，紐國如今已經自證是這個情報共享聯盟的脆弱一環；中國是紐國最大貿易夥伴，佔其出口額的29%，眼見澳洲因為挑戰中國引來嚴厲的貿易報復，「威靈頓政府選擇了不同的作法。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法