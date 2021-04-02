取悅中國？未譴責世衛病毒起源報告挨轟 紐西蘭說話了

中國3月31日發布與世界衛生組織合作的疫情起源調查報告。圖為世衛中國組專家梁萬年。（美聯社）

2021/04/02 00:08

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭未加入質疑世界衛生組織（WHO）疫情起源調查報告行列，引發質疑，紐西蘭政府週四回應說，「我們要獨立調查與製作武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的病毒起源報告。」

根據路透報導，有13個國家發表聯合聲明，質疑世衛疫情起源調查報告，認為報告遲遲未公開，而且未接觸到完整資料。然而，聯合聲明中，五眼聯盟獨缺紐西蘭。五眼聯盟是由5個英語圈國家所組成的情報聯盟，在英美協定下組成的國際情報分享團體，成員國包括澳洲、加拿大、紐西蘭、英國和美國。

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對此，紐西蘭外交部長說，「紐西蘭希望在發表任何評論之前，先進行獨立的分析，以確保我們了解調查背後的科學機制。參與武漢病毒防治的紐西蘭科學專家正在分析世衛的報告，我們會用最適當的方式來評論。」

紐西蘭的缺席引起了國內學者的不滿，質疑這個太平洋島國是否在取悅中國。

紐西蘭坎特伯雷大學（University of Canterbury）的中國問題專家布雷迪（Anne-Marie Brady）在推特說，「是什麼關鍵點讓紐西蘭政府在中國問題上變得膽怯，甚至姑息（appeasement）」，紐西蘭外交部回應，「沒有任何壓力，不加入任何聲明是政府『獨立』判斷出來的。」

紐西蘭近期也拒絕與五眼聯盟一同譴責香港政府大規模逮捕民主派人士，但隨後發表聲明指出，「逮捕行為是破壞『一國兩制』，無法確保香港在中國享有自由」；上週，澳洲與紐西蘭政府針對中國新疆問題共同譴責中國侵犯人權。

中國目前是紐西蘭最大的貿易夥伴，每年的雙邊貿易額超過320億紐元（約6392億新台幣）。

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