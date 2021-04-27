5萬多人參加！ 防疫模範生紐西蘭 辦疫情至今最大演唱會

紐西蘭的Six60樂隊舉辦疫情來全球最大演唱會，共5萬多人參加。（美聯社）

2021/04/27 12:35

〔即時新聞／綜合報導〕近日各國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，但紐西蘭穩坐防疫模範生寶座，24日奧克蘭（Auckland）舉辦大型搖滾演唱會，共有5萬多人參加，是去年疫情爆發以來全球最大型的演唱會。

綜合外媒報導，此演唱會由紐西蘭的五人樂隊Six60舉辦，他們自疫情趨緩以來便有公開表演，24日在奧克蘭體育場舉辦的演唱會是巡迴最終站，且參與民眾不用遵循維持安全社交距離的措施。

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演唱會上，Six60對軍隊音樂家致上敬意，也邀請毛利表演者上台演唱原住民傳統歌曲。

樂隊的主唱馬修·沃爾特斯 （Matiu Walters）在表演開始前表示，「我知道封城的感覺是什麼。真的很糟糕。大家都不知道何時可以正常表演，但在紐西蘭我們很幸運。」吉他手吉·福瑞澤 （Gi Fraser）說，「看到大家這麼瘋狂很開心，我想大家都很興奮可以出門聽現場演唱，也很慶幸終於有事可讓大家從漫長、殘酷的疫情中脫離。」

一名去年都住在英國，今年趕赴紐西蘭聽演唱會的粉絲表示，「身為人類，我覺得很重要的是我們都能聚在一塊、唱同樣的歌，這讓人覺得有歸屬感。」

據全球資料統計，自疫情爆發以來，紐西蘭總計累積2601個病例數，只有26人死於疫情。

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