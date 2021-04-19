紐澳旅遊泡泡今啟動！ 澳民眾一早擠爆各地機場

許多旅客今日一早便湧進雪梨國際機場。（法新社）

2021/04/19 10:58

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲與紐西蘭境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩，兩國今日（19日）開啟「旅遊泡泡」，達成防疫里程碑，讓澳洲民眾自疫情爆發後首次可以不用接受14天隔離就直接進行國際旅行，今日在澳洲機場中也湧入許多欲前往紐西蘭的旅客。

綜合外媒報導，自去年下半年以來，澳洲有多州允許紐西蘭居民得以免隔離入境，但紐西蘭擔心零星疫情爆發，所以一直對澳洲入境旅客實施隔離，在紐澳兩國週一互相開放邊境後，讓澳洲旅客得以免隔離入境紐西蘭，這也是澳洲民眾自疫情爆發後首度免隔離國際旅行。

請繼續往下閱讀...

澳洲航空公司（Qantas）執行長喬伊斯（Alan Joyce）今天向澳洲廣播公司（ABC）表示：「這是400多天來人們首度能免隔離旅行，我們每天要對紐西蘭增加16個回程航班，現在是班班客滿。」澳洲總理莫里森（Scott Morrison）和紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）在聯合聲明中表示，開放邊境有助推動兩國經濟復甦，並讓數以千計親友團圓。阿爾登則說：「與澳洲展開免隔離旅行令人興奮。不管是返鄉探親還是來度假，紐西蘭都歡迎你們，也祝你們玩得開心。」

澳洲各地機場也在今日一早就擠滿排隊人潮，雪梨機場、墨爾本機場、布里斯本機場今日將會有30多個航班起飛前往紐西蘭，伯斯機場、黃金海岸機場今日也有飛往紐西蘭的航班。針對紐澳旅遊泡泡，澳州航空也開闢從黃金海岸到奧克蘭的航班，這也是澳航首度從黃金海岸機場出發的國際航班。紐西蘭航空部分，每週將增加300個航班，並計劃在滑雪季節和7月學校假期可達到高峰乘載量。

紐澳今日開啟旅遊泡泡。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法