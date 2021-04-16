澳洲考慮未來分階段開放邊界 已打疫苗者將可出國

澳洲總理莫里森（見圖）表示，澳洲考慮分階段重新開放邊境。（美聯社）

2021/04/16 13:34

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）影響全球各國，許多國家封鎖出境與入境，避免境內疫情擴散或感染人數增加。不過，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）本週四（當地時間）表示，澳洲考慮分階段重新開放邊境，並允許已完整接種武肺疫苗的居民，可以率先出國旅行。

根據《路透》報導，除了被豁免的澳洲公民與永久居民，其他人皆不可離境出國，且這些從他國回到澳洲的民眾，將必須自費在飯店隔離14天。

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莫里森表示，「我的目標是讓已接種疫苗的澳洲民眾，能夠出國洽公或是旅遊」，在民眾已接種疫苗的情況下，回國須在家中進行隔離。

莫里森補充說明，「任何部分邊境的重新開放，都還需要一段時間」，目前仍有許多民眾尚未接種武肺疫苗，屬於相當脆弱的族群，並強調「海外旅遊回來澳洲可能帶有病毒，一週時間即可能產生1000例武肺病患」，且澳洲目前沒有社區傳染 。

報導提到，任何進一步開放邊境相關消息，將依據澳洲接種疫苗的進度，據知，目前施打武肺疫苗進度落後，部分原因為目前國際供應量不足，以及醫療建議持續變化。

據知，截至本週三（當地時間）澳洲總共施打136萬劑疫苗，遠訂目標在3月底前接種400萬劑。

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