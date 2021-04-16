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    紐西蘭擬提高吸菸年齡 目標2025年成為無菸國

    紐西蘭政府15日公布一系列的提案，包含提高合法吸菸年齡、減少菸草製品的尼古丁含量，與限制販賣香菸地點。示意圖。（資料照） ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    紐西蘭政府15日公布一系列的提案，包含提高合法吸菸年齡、減少菸草製品的尼古丁含量，與限制販賣香菸地點。示意圖。（資料照） ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    2021/04/16 23:36

    〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭政府15日公布一系列的提案，包含提高合法吸菸年齡、減少菸草製品的尼古丁含量，與限制販賣香菸地點。對此，紐西蘭衛生部副部長韋拉爾（Ayesha Verrall）指出，將要加快腳步實現無菸目標。

    綜合外媒報導，每年約有4500名紐西蘭人死於吸菸，當地衛生部因而提出《2025年紐西蘭無菸行動計畫》，內容包含提高合法吸菸年齡、減少菸草製品的尼古丁含量，以及禁止使用濾嘴，也將研擬香菸底價、限制販賣菸草與香菸的地點。韋拉爾表示，「如果行動計畫沒有加以管控，很難實現目標」。

    此系列提案獲得許多公衛組織的支持，癌症協會首席執行長艾爾伍德（Lucy Elwood）表示，菸草是史上最有害的消費產品，需要逐步淘汰；倡導組織Health Coalition Aotearoa的主席博伊德·斯溫伯恩（Boyd Swinburn）則認為提案對菸草的終結可能有效，並補充說明有證據表明，限制零售供應是減少所有有害產品造成的損害的中心策略。

    紐西蘭奧克蘭理工大學公衛教授塔托洛（El-Shadan Tautolo）則擔憂，若沒有完善的社區資源或是長期的規劃，在未來，菸製品的黑市可能會更為氾濫。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

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