為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

密集恐懼慎入！林後四林倒木「上萬白蟻傾巢飛出」影像曝

白蟻傾巢飛出畫面十分驚人。（讀者提供）

白蟻傾巢飛出畫面十分驚人。（讀者提供）

2024/07/19 19:49

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東潮州林後四林平地森林園區是屏東唯一的平地森林園區，有民眾拍下生態池旁枯木大量白蟻傾巢飛出畫面，嚇翻眾人，林業與自然保育署屏東分署指出，畫面雖驚人，但屬大自然中白蟻「婚飛」正常現象，未來會加強注意園內的木造物結構是否遭到入侵。

陳姓民眾昨天到林後四林散步，遊客中心後方的生態池畔大型倒木，突有白蟻滿天紛飛，他立刻拿起手機錄影，只見數以萬計白蟻不斷飛出前往另個方向，他將畫面po上網，不少網友看了驚呼「太恐怖了吧！嚇人」，也有人認為「壯觀」。

記者實地走訪，現場早已回復一片清幽，不再有白蟻躁動，而倒木長達約3公尺，如同生態池旁的長椅，只是外表已破爛，還可見白蟻啃食痕跡，距離人造建物較近，會否入侵人造建物木材，讓人關注造成安全疑慮。

屏東分署說，白蟻以植物腐植、苔癬及地衣為主食，有白蟻是正常現象，牠們還擔任生態系中物質循環的重要分解者。而白蟻竄飛，應屬白蟻交配繁衍的「婚飛」現象，但如此大量的確罕見，倒木在生態池旁，出入者較多，未來會優先移置，後續並監測類似現象或立木、木構物是否遭白蟻危及結構安全，也將洽詢專家確認白蟻種類，提供後續經營管理相關意見。

林後四林生態池旁倒木長約3公尺，研判是不少人到池邊的長椅。（記者陳彥廷攝）

林後四林生態池旁倒木長約3公尺，研判是不少人到池邊的長椅。（記者陳彥廷攝）

倒木有明顯被白蟻啃食痕跡。（記者陳彥廷攝）

倒木有明顯被白蟻啃食痕跡。（記者陳彥廷攝）

倒木有明顯白蟻啃食痕跡。（記者陳彥廷攝）

倒木有明顯白蟻啃食痕跡。（記者陳彥廷攝）

倒木有明顯白蟻啃食痕跡。（記者陳彥廷攝）

倒木有明顯白蟻啃食痕跡。（記者陳彥廷攝）

林後四林生態池。（記者陳彥廷攝）

林後四林生態池。（記者陳彥廷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
2大危害白蟻雜交 「超級白蟻」繁殖力倍增
2024/04/26 05:30

2大危害白蟻雜交 「超級白蟻」繁殖力倍增
暑假最強景點！屏東「復刻二峰圳」大雨解渴 沁涼迎客
2024/06/15 23:30

暑假最強景點！屏東「復刻二峰圳」大雨解渴 沁涼迎客

「御上天母」最懂天母人的優雅
台灣白蟻家族添新成員 興大團隊新年發表2新種
2024/02/19 19:05

台灣白蟻家族添新成員 興大團隊新年發表2新種
台上深情演唱突被「飛蟻大軍」包圍 歌手敬業邊唱邊吃引網讚
2024/07/04 12:13

台上深情演唱突被「飛蟻大軍」包圍 歌手敬業邊唱邊吃引網讚

桃園市政特區頂級A辦新聚落 NFC環球經貿中心企業新門面首選
聞香而死！科學家利用天然香氣誘餌 發現消滅白蟻新方法
2024/06/02 11:05

聞香而死！科學家利用天然香氣誘餌 發現消滅白蟻新方法
雞蛋不放同一籃存摺亦然 台東男5本存摺半年遭白蟻啃光
2024/05/16 21:11

雞蛋不放同一籃存摺亦然 台東男5本存摺半年遭白蟻啃光
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播