密集恐懼慎入！林後四林倒木「上萬白蟻傾巢飛出」影像曝

白蟻傾巢飛出畫面十分驚人。（讀者提供）

2024/07/19 19:49

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東潮州林後四林平地森林園區是屏東唯一的平地森林園區，有民眾拍下生態池旁枯木大量白蟻傾巢飛出畫面，嚇翻眾人，林業與自然保育署屏東分署指出，畫面雖驚人，但屬大自然中白蟻「婚飛」正常現象，未來會加強注意園內的木造物結構是否遭到入侵。

陳姓民眾昨天到林後四林散步，遊客中心後方的生態池畔大型倒木，突有白蟻滿天紛飛，他立刻拿起手機錄影，只見數以萬計白蟻不斷飛出前往另個方向，他將畫面po上網，不少網友看了驚呼「太恐怖了吧！嚇人」，也有人認為「壯觀」。

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記者實地走訪，現場早已回復一片清幽，不再有白蟻躁動，而倒木長達約3公尺，如同生態池旁的長椅，只是外表已破爛，還可見白蟻啃食痕跡，距離人造建物較近，會否入侵人造建物木材，讓人關注造成安全疑慮。

屏東分署說，白蟻以植物腐植、苔癬及地衣為主食，有白蟻是正常現象，牠們還擔任生態系中物質循環的重要分解者。而白蟻竄飛，應屬白蟻交配繁衍的「婚飛」現象，但如此大量的確罕見，倒木在生態池旁，出入者較多，未來會優先移置，後續並監測類似現象或立木、木構物是否遭白蟻危及結構安全，也將洽詢專家確認白蟻種類，提供後續經營管理相關意見。

林後四林生態池旁倒木長約3公尺，研判是不少人到池邊的長椅。（記者陳彥廷攝）

倒木有明顯被白蟻啃食痕跡。（記者陳彥廷攝）

倒木有明顯白蟻啃食痕跡。（記者陳彥廷攝）

倒木有明顯白蟻啃食痕跡。（記者陳彥廷攝）

林後四林生態池。（記者陳彥廷攝）

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