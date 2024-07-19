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小北百貨英文不叫「XiaoBei」發音曝光 全網笑翻：真的超台！

小北百貨的英文店名叫「SHOW BA」引來網友熱議。（擷取自臉書社團路上觀察學院）

小北百貨的英文店名叫「SHOW BA」引來網友熱議。（擷取自臉書社團路上觀察學院）

2024/07/19 19:28

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕知名連鎖五金用品店「小北百貨」深受台灣人喜愛，更被稱為台版唐吉訶德（DON DON DONKI）。一名網友在臉書社團分享，看到小北百貨的招牌上寫的英文名稱不叫「XiaoBei」，仔細一看竟是「台語發音」，讓原PO非常訝異。貼文曝光，讓許多網友笑翻，「果然是台南起家」。

網友近日在臉書社團路上觀察學院發文，只見畫面中，在小北百貨的黃色招牌上，中文店名看似正常，但仔細一看卻能發現，英文店名是用台語直翻「SHOW BA」，而不是大家所認為的「XIAO BEI」，讓原PO忍不住直呼，「有發現嗎…小北百貨的英文，是台語發音」。

貼文曝光，引起網友熱議，「台南起家當然用台語哈哈」、「一些傳統產業、老企業或是南部的企業，也是用台語發音翻譯」、「淡江大學的英文也是（Tamkang）」、「不知道60年之後會不會變成老北」、「少一個AH應該是SHOW BA AH」、「我知道師園的英文『Shi Yun』是粵語發音」。

另外，臉書粉專《台南式 Tainan Style》曾分享過，小北百貨於1986年創立，今年正逢30周年，前身本是台南一間生意很好的「海產店」，但創辦人黃卜文在經濟不景氣，便決定轉戰五金商品。隨著時間推移，憑藉實惠價格及24小時營業的特性在各地拓展分店，變成現在我們所熟知的小北百貨，如今全台的分店也來到193間，將朝著全台500店的目標前進。

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