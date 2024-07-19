基隆選委會要寄2萬5千份查詢書？經費表流出惹怒罷樑團體

罷樑公民團體已送出四萬三千份連署人名冊給基隆市選委會，17日傳出市選委會要寄出二萬份查詢單引起爭議。（山海公民拆樑行動提供）

2024/07/19 18:59

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市選舉委員正在查對罷免謝國樑連署人名冊，傳出市選委會要寄出2萬份查詢單，引發公民團體抗議，市選委會雖否認，但今天流出一份基隆市長罷免選務經費估算表，總經費290萬餘元，其中郵寄費就是2萬5千份，公民團體質疑「先射箭再畫靶」，市選委會小動作就是要沒收罷免第2階段連署。

對於公民團體質疑，基隆市選委會總幹事張淵翔表示，經費概估是為查對作業所做的初估表，與查對作業無關。

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基隆市罷樑團體7月8日將4萬3連署人名冊送交選委會查對，選委會對有疑義的連署書，寄出查詢單給當事人，16日寄出第一波的查詢單。17日卻傳出選委會要寄出2萬份的查詢書，依罷韓經驗大約只有一半的人會回覆，未回覆的就被視為無效連署，因此罷樑團體擔心第2階段罷免會直接被沒收。

昨並傳出選委會寄出2萬份「查詢單」，動用基隆市政府第二預備金200多萬元，選委會總幹事張淵翔說是錯誤假訊息。

張淵翔說，基隆市選委會辦連署名冊查對作業，都依法辦理，但媒體報導選委會將寄出2萬份「查詢單」，完全與事實不符，基隆市選委會未曾公告寄出之連署查詢單數量，盼媒體勿再以訛傳訛。

同時，選委員會辦理市長罷免案的經費，不是由第二預備金支應，相關經費將送市政府及基隆市議會在臨時會審議同意墊付，並編列2025年預算轉正。

不過今天流出一份市長罷免選務經費概算表，總共290萬元，其中郵寄費編列數量就是2萬5千份，與外傳要寄出2萬份查詢單不謀而合。張淵翔表示，相關經費概估是為了辦理查對作業所做的粗估表，與查對作業不相干。

「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉指出，目前團隊收到消息是預計寄出2萬份查詢單，由此可見傳聞屬實，她質疑要寄送2萬多份查詢單標準為何？市選委動手腳讓第2階段連署不通過，公民團隊不排除提出訴訟，同時只會引起民眾的不滿。

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