謝國樑喊話依法行政 中選會促基隆選委會依法辦理選務

中央選舉委員主委李進勇日前到基隆市選委會視察罷免謝國樑案查對作業，強調選務工作沒有差別待遇。（資料照）

2024/07/16 15:51

〔記者李文馨／台北報導〕公民團體「山海拆樑行動小組」發動罷免基隆市長謝國樑，基隆市選委會9日起展開連署人名冊查對工作，針對中選會主委李進勇日前親赴基隆選委會行政指導，謝國樑今（16）日說，行政指導應依法執行；中選會表示，請基隆選委會不做差別待遇，依法辦理選務；至於罷免提議方或被罷免人雙方言論，不予評論。

總統賴清德、民進黨秘書長林右昌、中選會主委李進勇上週都到基隆，遭質疑「罷免國家隊」介入罷樑。謝國樑向中選會喊話，行政指導要依法執行，任何不依法行政的作為，不僅法律站不住腳，最後也不會得到民眾的信任。

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中選會表示，中選會與基隆市選委會依法是選務一體，中選會依法主管選務，並已請基隆市選委會遵照法令辦理選務，不做差別待遇依法辦理選務。

中選會也說，期勉所屬的基隆市選委會，主委雖由基隆市政府秘書長兼任、總幹事雖由基隆市政府民政處長兼任，但連同專任選務人員在內，不分專任、兼任的選務人員，都應依選務一體根據法令辦理選務，並維持選務中立、行政中立以符法制。

至於罷免提議方或被罷免人雙方言論，中選會指出，與選務事項無涉部分，不予以評論，一定依法辦理選務。

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