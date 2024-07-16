謝國樑喊話依法行政 中選會促基隆選委會依法辦理選務
2024/07/16 15:51
〔記者李文馨／台北報導〕公民團體「山海拆樑行動小組」發動罷免基隆市長謝國樑，基隆市選委會9日起展開連署人名冊查對工作，針對中選會主委李進勇日前親赴基隆選委會行政指導，謝國樑今（16）日說，行政指導應依法執行；中選會表示，請基隆選委會不做差別待遇，依法辦理選務；至於罷免提議方或被罷免人雙方言論，不予評論。
總統賴清德、民進黨秘書長林右昌、中選會主委李進勇上週都到基隆，遭質疑「罷免國家隊」介入罷樑。謝國樑向中選會喊話，行政指導要依法執行，任何不依法行政的作為，不僅法律站不住腳，最後也不會得到民眾的信任。
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中選會表示，中選會與基隆市選委會依法是選務一體，中選會依法主管選務，並已請基隆市選委會遵照法令辦理選務，不做差別待遇依法辦理選務。
中選會也說，期勉所屬的基隆市選委會，主委雖由基隆市政府秘書長兼任、總幹事雖由基隆市政府民政處長兼任，但連同專任選務人員在內，不分專任、兼任的選務人員，都應依選務一體根據法令辦理選務，並維持選務中立、行政中立以符法制。
至於罷免提議方或被罷免人雙方言論，中選會指出，與選務事項無涉部分，不予以評論，一定依法辦理選務。