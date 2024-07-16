罷樑連署人注意！基市選委會7/16寄首批查詢單 8/2前需簽名回覆

參與罷樑連署民眾請注意！基隆市選委會總幹事張淵翔今晚（15日）證實，選委會7月16日將寄出第一批連署罷樑有疑問的雙掛號查詢單，最晚須於8月2日前（以郵戳日為準）簽名寄回基隆市選委會。（記者俞肇福攝）

2024/07/16 00:31

〔記者俞肇福／基隆報導〕參與公民團體「山海公民拆樑行動」罷免基隆市長謝國樑二階連署的民眾請注意！基隆市選委會15日開會，針對公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑的連署書，同一份連署書有疑似字跡不同、或兩人一組審查卻有歧見、寄送查詢單給「有疑義的連署人」的9種可能回覆情形，逐一討論；最後決議，逾期招領、查無此人的查詢信件，這2項逕行認定是無效連署人，其餘7項將依綜合事實判定為無效連署人。

基隆市選委會總幹事張淵翔表示，市選委會將於16日寄出第一批查詢單，民眾收到後務必在8月2日前回函（以郵戳日為準），否則視同無效連署人。據了解，基隆市選委會這項認定與中央選委會的認定標準不同，中選會認為「不得因當事人未回覆就逕予刪除」。

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「山海公民拆樑行動」發起連署罷免謝國樑，7月8日將4萬3138人的連署人名冊送到基隆市選委會，選委會收件後，7月9日起展開查對連署人作業，依法應在8月17日前完成。

張淵翔說，在查對過程中，確實發現疑似偽造或無法認定的連署書，市選委會依照《公職人員罷免案提議連署及查對作業辦法》規定，以雙掛號寄送查詢單給「有疑義的連署人」，希望收到查詢單的連署人在期限內親筆簽名或蓋章，再寄回函到基隆市選委會，做為認定查對的輔助標準。

基隆市選委會昨天討論依職權認定標準，分析查詢單是否回覆將有9種可能情況，分別為限時雙掛號信逾期招領、查無此人、拒領、查詢單有回覆但未簽名或未蓋章、查詢單有回覆但未勾選是或否、查詢單有回覆但同時勾選是及否兩個選項、未回覆查詢單、逾期回覆查詢單和其他。

張淵翔指出，市選委會討論後決議，逾期招領、查無此人就逕行認定是無效連署人，其它7項依綜合事實認定連署人是否符合連署效力，若以上都符合就視為無效的連署人。

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