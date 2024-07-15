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「罷樑」是咎由自取 王定宇：國民黨怨政治力介入是做賊喊捉賊！

罷免基隆市長謝國樑話題近期受到關注。（資料照）

罷免基隆市長謝國樑話題近期受到關注。（資料照）

2024/07/15 19:30

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免基隆市長謝國樑話題延燒之際，基隆市政再出包，近日爆出市府編列預算購入的50輛中古公車，7月1日到現在竟有7起拋錨事件，民怨進一步升級。對此，民進黨立委王定宇直言，「謝國樑會被罷免根本是咎由自取！」

基隆市公車處去年花1.5億採購50輛車齡約8年的「中古公車」，但基隆市議員統計7月至今就有7起拋錨，前幾天才發生公車座椅下方鐵片割傷人，11日傍晚拋錨車更有「手煞車零件」掉出來，不少民眾得知後嚇壞。

民進黨基隆市議員許睿慈和張顥翰批評，基隆市一連幾天發生數起公車拋錨事件，足見基隆市公車的妥善率非常不良，基隆老舊公車故障事件頻傳，已嚴重影響基隆人交通安全與乘車品質，謝國樑仍執意將預算投注在電動機車上，為兌現自己支票，不惜犧牲市民權益。

對此，王定宇今天（15日）在臉書發文表示，「去年花納稅人1.5億買中古公車，因為品質不佳而故障連連，今年要編預算買新公車！怕被罷免，謝國樑還要花納稅人的錢27億送電動機車......這樣荒謬的城市治理，不勝枚舉，無論什麼黨派，應該都看不下去！」

王定宇砲轟近來大陣仗到基隆替謝國樑說好話的國民黨，「謝國樑會惹怒基隆人，導致被基隆人發動罷免，其實是咎由自取！而不斷用政治力干擾人民行使罷免權的，恰恰就是中國國民黨和謝國樑市府，現在不斷地喊政治力介入，真的是『做賊喊捉賊』啊！」

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