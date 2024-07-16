反罷樑基隆社區請吃「國樑buffet」恐違選罷法 今緊急改成油飯

基隆中正區山海觀社區張掛大廣告，還有住戶辦說明會，有自助餐吃到飽引起爭議。（記者盧賢秀攝）

2024/07/16 17:12

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市中正區山海觀社區一名游姓住戶發起「守護基隆行動聯盟」，7月21日為謝國樑辦說明會，準備buffet吃到飽及茶點，引起質疑，住戶也炸鍋，認為值此敏感時刻政治進入社區不妥，基隆地檢署今表示密切關注，是否違反選舉罷免法，該說明會今天緊急將buffet改成油飯。市長謝國樑說，一切依法處理。

謝國樑身陷罷免危機，從今年3月4日起，謝國樑在晚間安排各區里舉辦市政說明會，並免費提供炒麵、貢丸湯與裝有海帶、豆干與滷鵪鶉蛋的滷味，網友戲稱是「國樑套餐」。

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現在罷免案已進入連署書查對的階段，很可能幾個月後就會進行罷免投票案，中正區海觀社區游女張貼海報，21日舉辦「守護基隆行動」，邀請支持基隆市長謝國樑的民眾出席「山海觀餐會」，現場準備buffet吃到飽及茶點，多位民進黨議員認為有賄選嫌疑。

社區居民就說，在社區大門口牆上張貼大型挺謝廣告合適嗎？這代表全社區的概念？政治進入社區真的很不妥！要求該社區管理中心處理，引起諸多討論。

基隆地檢署主任檢察官陳照世今天也表示，針對目前可能影響投票意願的活動，檢方均已掌握，並密切關注，釐清是否涉犯選舉罷免法。

據了解，今天下午游姓發起人，緊急將buffet改成油飯和茶水。

基隆市長謝國樑被問到此事時表示，一切依法辦理。

基隆中正區山海觀社區張掛大廣告，還有住戶辦說明會，有自助餐吃到飽引起爭議。（記者盧賢秀攝）

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