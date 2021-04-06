紐澳旅遊泡泡4/19啟動！ 澳洲旅客入境紐西蘭免隔離

紐西蘭總理阿爾登宣布，紐澳旅遊泡泡將於4月19日啟動。（歐新社）

2021/04/06 15:49

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Arden）今（6）日在記者會宣布，紐澳旅遊泡泡將於4月19日啟動，澳洲民眾至紐西蘭旅遊可不必隔離14天，但搭機前往的過程中須符合戴口罩、下載相關軟體等規範。

綜合外媒報導，阿爾登表示，紐澳間啟動旅遊泡泡的條件已完備，「我國在過去12個月努力打擊疫情，而這份成功開啟了旅遊泡泡的機會，可讓我們與所愛的人重啟聯繫。」

請繼續往下閱讀...

阿爾登指出，紐西蘭的衛生部門認為到目前為止，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）從澳洲傳播到紐西蘭的機率很低，因此可開放澳洲旅客無隔離旅行。但她同時也強調，一切需要依照相關規範，只要疫情再升溫，旅遊泡泡隨時都可能終止。

根據紐西蘭官方發布的守則，澳洲旅客至紐西蘭需持陰性證明、提供完整連絡資訊、搭乘專屬班機，且應該全程戴好口罩。此外，旅客須在手機下載病毒追蹤軟體，若發燒或感冒將會被拒絕入境。入境後，澳洲旅客會被分派到「綠色區域」，與其他需隔離的國際旅客區隔。

在疫情爆發前，每年約有60萬澳大利亞居民會拜訪他們在紐西蘭的親友，而澳洲也早在去年10月向紐西蘭開放邊境。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法