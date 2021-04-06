為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    紐澳旅遊泡泡4/19啟動！ 澳洲旅客入境紐西蘭免隔離

    紐西蘭總理阿爾登宣布，紐澳旅遊泡泡將於4月19日啟動。（歐新社）

    紐西蘭總理阿爾登宣布，紐澳旅遊泡泡將於4月19日啟動。（歐新社）

    2021/04/06 15:49

    〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Arden）今（6）日在記者會宣布，紐澳旅遊泡泡將於4月19日啟動，澳洲民眾至紐西蘭旅遊可不必隔離14天，但搭機前往的過程中須符合戴口罩、下載相關軟體等規範。

    綜合外媒報導，阿爾登表示，紐澳間啟動旅遊泡泡的條件已完備，「我國在過去12個月努力打擊疫情，而這份成功開啟了旅遊泡泡的機會，可讓我們與所愛的人重啟聯繫。」

    阿爾登指出，紐西蘭的衛生部門認為到目前為止，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）從澳洲傳播到紐西蘭的機率很低，因此可開放澳洲旅客無隔離旅行。但她同時也強調，一切需要依照相關規範，只要疫情再升溫，旅遊泡泡隨時都可能終止。

    根據紐西蘭官方發布的守則，澳洲旅客至紐西蘭需持陰性證明、提供完整連絡資訊、搭乘專屬班機，且應該全程戴好口罩。此外，旅客須在手機下載病毒追蹤軟體，若發燒或感冒將會被拒絕入境。入境後，澳洲旅客會被分派到「綠色區域」，與其他需隔離的國際旅客區隔。

    在疫情爆發前，每年約有60萬澳大利亞居民會拜訪他們在紐西蘭的親友，而澳洲也早在去年10月向紐西蘭開放邊境。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    同列全球防疫前段班！ 紐澳擬啟動「旅遊泡泡」
    2021/03/18 10:14

    同列全球防疫前段班！ 紐澳擬啟動「旅遊泡泡」
    接種才能搭機！ 紐西蘭航空將試用疫苗護照Travel Pass
    2021/02/23 16:11

    接種才能搭機！ 紐西蘭航空將試用疫苗護照Travel Pass

    富蘭克林華美AI新科技基金6月底前免手續費
    紐澳大城實施封鎖 輝瑞疫苗今運抵兩國
    2021/02/15 16:02

    紐澳大城實施封鎖 輝瑞疫苗今運抵兩國
    澳洲與紐西蘭同意 明年Q1組建「旅遊泡泡」
    2020/12/14 17:09

    澳洲與紐西蘭同意 明年Q1組建「旅遊泡泡」
    國際今日熱門
    武漢肺炎》印度病例日增逾10萬 專家︰變種病毒導致感染者驟升
    2021/04/05 17:28

    武漢肺炎》印度病例日增逾10萬 專家︰變種病毒導致感染者驟升

    謝長廷盼日美峰會聯合聲明列入「維持台灣的和平」
    2021/04/05 21:04

    謝長廷盼日美峰會聯合聲明列入「維持台灣的和平」

    美政府徵求舒適有效口罩設計 獎金50萬美元
    2021/04/05 17:16

    美政府徵求舒適有效口罩設計 獎金50萬美元

    武漢肺炎》馬來西亞500萬學生重返校園 去年底以來首見
    2021/04/05 17:35

    武漢肺炎》馬來西亞500萬學生重返校園 去年底以來首見

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播