美國防疫鬆綁後民眾開始「啪啪啪」！ 保險套銷量暴增逾2成

美國的武肺疫苗接種量不斷增加，防疫措施也隨之鬆綁，使得保險套銷售額一口氣暴漲了23.4％。（彭博）

2021/05/02 14:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐之際，由於人心惶惶而且要維持社交距離，連帶造成保險套買氣低迷，但隨著疫苗接種量不斷增加，防疫措施也隨之鬆綁，使得保險套銷售額一口氣暴漲了23.4％。

據《CNN》報導，專門追蹤販售據點資料的市場研究公司IRI指出，截至4月18日為止，近1個月以來的保險套銷量比去年同期多出23.4％，用金額來算的話就是3700萬美元（約新台幣10.3億元）左右。

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IRI表示，若以2020年來看的話，全年平均比過去下降了4.4％，如今買氣顯然暴增，杜蕾斯保險套（Durex）的製造商利潔時（RBGLY）就透露，最近1個季度的銷售額，比去年同期多了2位數的百分比。

雖然利潔時並沒有提供確切的金額，但公司認為保險套銷量增加應該是奠基於近來的防疫鬆綁。全美前兩大連鎖藥局CVS和沃爾格林（WBA），也證實最近幾週內的保險套購買量有所上升。

特洛伊保險套（Trojan）製造商Church & Dwight的行銷長博哈德（Britta Bomhard）指出，由於18至24歲年輕人迫不及待地想恢復社交生活，才會出現保險套銷售額反彈的狀況。

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