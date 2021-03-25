與15歲小女友嘿咻120次 分手變誘姦 男衰吃官司

台南地院判與15歲小女友發生120次性行為的20餘歲男子阿漢應合併服刑1年4月。（資料照，記者王俊忠攝）

2021/03/25 23:16

〔記者王俊忠／台南報導〕20餘歲的男子阿漢與15歲的高一少女交往，兩人從2019年9月下旬到2020年6月底在男方位於台南的住處同居，同居40週（9個多月）期間，兩人平均每週合意做愛3次。不料，兩人分手後，少女翻臉報警追究前男友誘姦。

台南地院合議庭法官根據少女出生年月日、認定少女在與阿漢交往同居期間是15歲的年紀。阿漢在檢警調查時坦言是在少女念高一時跟對方交往；阿漢也曾在與少女對話的內容裡提到少女未滿16歲之事。少女也說，她國中畢業時的暑假，男方就在追求她，應該知道她的年齡。

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法官據此認定，阿漢明知小女友年僅15歲，仍與女方持續發生性行為，是有對少女性交的不法故意。

法官判合併服刑1年4個月

一審合議庭調查指阿漢與少女同居期間、在不違反少女意願下共發生120次性行為，兩人都坦承有此情事，雖然兩人原本是情侶關係才發生性行為，但我國刑法對未滿16歲的少女性交是有刑責，考量阿漢犯行與刑罰經濟、責罰相當等原則，判他犯對少女性交罪、每1罪3個月徒刑，合併應服刑1年4個月，還可上訴。

警方提醒，我國對未滿16歲與未滿14歲的少男、少女性交或猥褻者，刑法都有相關刑責，法定罪刑還不輕，一般民眾與這類少年交往時務必把持住自己的性慾望，以免錯蹈法網。

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