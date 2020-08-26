男大生和國中女上床 不想被關瞎扯「顯可憫恕」

柯姓大學生結識年僅13歲的國中女學生小芳（化名），不到一個月就偷嚐禁果。（情境照）

2020-08-26 08:11:08

〔記者張瑞楨／台中報導〕柯姓大學生去年10月上旬，透過來自中國的交友軟體「探探」，結識年僅13歲的國中女學生小芳（化名），不到一個月兩人就偷嚐禁果，小芳母親怒告柯男強制性交罪，台中地院法官卻認為，兩人是你情我願發生關係，柯生觸犯的是與未滿14歲少女性交罪，柯生希望法官援用「犯罪之情狀顯可憫恕」減刑，免除入獄之災，法官卻認為，柯生為滿足性慾，不顧小芳年幼而發生關係，豈有值得憫恕之處？判處徒刑3年4月，如判刑確定，柯生必須入獄蹲苦窯。

判決書指出，尚未年滿19歲的柯姓大學生，與小芳（化名）發生性關係後，小芳母檢視小芳手機，發現兩人曖昧對話而察覺，提出強制性交罪告訴，且聲明法院加重量刑，柯生以坦承犯行，有悔過之心等理由，希望法官援用刑法59條「犯罪之情狀顯可憫恕」減刑，減刑之後再給予緩刑，免除他入獄蹲苦窯之災。

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法官認為，柯生與小芳對話內容顯示，雙方是合意性行為，並非柯生性侵害，至於柯生聲明的輕判等主張，法官認為，柯生雖坦承犯行，但沒有與小芳及其母親和解，沒有取得母女的原諒，柯生明知小芳年幼，仍與小芳發生性關係，嚴重影響身心健全發展，動機是滿足自己性慾，並無引起同情、顯可憫恕之處，據此判刑3年4月。

另外，柯生希望給予緩刑，法官認為，柯生觸犯的罪刑是3年以上徒刑，不符合刑法的2年以下有期徒刑、拘役或罰金等緩刑條件，自無給予柯生緩刑之餘地，全案可上訴。

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