武漢肺炎》保持性交距離！加國官方建議：挖洞隔牆愛愛

加拿大卑詩省衛生局提醒疫情期間性生活防疫建議，包括戴口罩避免接吻，甚至牆壁挖「尋歡洞」隔牆性交。示意圖。（路透檔案照）

2020-07-25 00:20:58

〔即時新聞／綜合報導〕全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，加拿大政府官員為了減少民眾直接接觸，建議情侶、夫妻在家行房時，可在牆壁挖洞隔牆性交，降低感染風險。

根據《鏡報》報導，武漢肺炎大流行期間，各國政府不斷向民眾宣導要減少直接接觸，但在性交過程幾乎不可能遵守這件事，加拿大卑詩省衛生局官網因此設置「COVID-19和性」專區，教導民眾如何在疫情時期安全地進行性行為。

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卑詩省衛生局建議，情侶或夫妻可以在性交前後清潔全身，除了全程使用保險套，也應戴口罩避免接吻，或是選擇無法面對面接觸的行房姿勢，或著行房時兩人之間有牆壁等障礙物阻隔，可以在上面挖出一個「尋歡洞」，如此一來不用面對面近距離接觸，也能安全享受魚水之歡。

報導指出，醫學界目前已在精液或糞便中發現過新型冠狀病毒的蹤影，但尚不清楚病毒是否可以透過性行為傳給他人，加拿大衛生官員對此警告，如果民眾有任何武漢肺炎症狀，或是已與感染病毒的人接觸、被告知要自我隔離等，應該要避免性行為。

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