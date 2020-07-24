武漢肺炎》99天零確診破功！ 越南增1本土病例緊急封院

越南新增第413例確診，1名57歲男性病患昨日驗出新型冠狀病毒陽性反應。（歐新社檔案照）

2020-07-24 21:42:39

〔即時新聞／綜合報導〕全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，被認為防疫工作亮眼的越南，連續99天零確診已經破功，官方今天證實，23日出現1起本土病例，官方已經封鎖收治病患的醫院。

根據《越南快訊》（VnExpress）報導，越南1名57歲男子昨天在咳嗽後感到疲倦，前往峴港C醫院求診，被醫師診斷是肺炎，緊接著採檢送驗，呈現新型冠狀病毒陽性反應，為求謹慎，病患檢體被送往芽莊市的研究機構，以及河內的國家衛生與流行病學研究所進行更多測試。

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至今日晚間，峴港市疾病防控中心已經劃出100多人，列為病患在過去幾天的密切接觸者，並採集他們的檢體送驗，目前最新的結果是全體陰性，衛生局副局長阮天宏（音譯，Nguyen Tien Hong）說，有50多人屬於高風險族群，目前正在隔離觀察，等待做進一步採檢。

越南政府目前已經封鎖收治該名57歲病患的醫院，目前尚未確定傳播來源，初步調查顯示，病患過去1個月沒有離開峴港，他這30天去過2個醫療中心、1個家庭聚會與1個婚禮聚會，男子成為越南第413個確診病例，打破越南99天來沒有本土病例的記錄。

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