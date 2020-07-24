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    避免新流行病爆發 越南禁野生動植物貿易

    為防止新的流行病爆發，越南政府宣布禁止野生動植物貿易。圖為越南官員在港口查獲穿山甲鱗片。（法新社資料照）

    為防止新的流行病爆發，越南政府宣布禁止野生動植物貿易。圖為越南官員在港口查獲穿山甲鱗片。（法新社資料照）

    2020-07-24 15:50:36

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）在全球大流行，疾病爆發源頭被認為是中國武漢的華南海鮮市場，越南政府昨（23）日晚間發表聲明宣布，立即禁止東南亞國家的野生動植物貿易，以減少新的流行病風險。

    綜合外媒報導，越南政府聲明，根據總理阮春福指示，新的貿易禁令將禁止野生活體動物和野生生物商品的進口，消除野生動植物市場，並禁止非法狩獵和野生生物貿易，包括線上銷售。據報導，越南是亞洲野生生物貿易的重要地點，包括穿山甲的鱗片、象牙和犀牛角都在市場上流通，許多野生動植物被認為具有藥效。

    新的禁令獲得多數動保團體的支持，但非營利團體「拯救越南野生動植物」（Save Vietnam's Wildlife）的主任阮文泰（Nguyen Van Thai）則表示，這項禁令的規範還不足。阮文泰強調，新的行政命令僅提到野生生物貿易，藥用或是做為寵物飼養的野生動物卻沒有受到保護，若能列出禁止野生動植物的明確用途，會更加完善。

    越南14個保育團體在今年2月共同致信給政府，呼籲越南政府，查明並關閉非法出售野生動植物的市場和其他地點。中國也在疫情爆發後禁止野生動植物的貿易和消費。

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