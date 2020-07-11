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    逃往美國！中國病毒研究員大爆料：中國政府會殺了我

    2020-07-11 01:35:38
    中國女病毒學家嚴立孟（Li-Meng Yan）先前逃出香港，10日接受美國《福斯新聞》專訪時爆料，中國與世衛聯手隱匿疫情。（圖取自福斯新聞）

    中國女病毒學家嚴立孟（Li-Meng Yan）先前逃出香港，10日接受美國《福斯新聞》專訪時爆料，中國與世衛聯手隱匿疫情。（圖取自福斯新聞）

    〔即時新聞／綜合報導〕中國女病毒學家嚴立孟（Li-Meng Yan）先前逃出香港，10日接受美國《福斯新聞》專訪時爆料，她在2019年被指派研究武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒，強調自己的生命處於危險之中，認為「中國政府會殺了我」。

    美國《福斯新聞》報導，嚴立孟是香港大學公共衞生學院的病毒學、免疫學博士，她4月時繪製逃生路線，偷偷穿越校園，避開出入口的安檢人員與攝影機，在當月28日只帶著護照和現金，搭乘航班飛往美國，她表示，「我來美國的原因是，我傳遞關於COVID-19真相的訊息。」

    嚴立孟表示，如果她試圖在中國講出這段事件，她「將會被失蹤並殺害」，但一旦決定背棄中國政府，不但自己性命不保，就連家人也會有危險，但當她將計畫告訴丈夫後，竟然遭受責備，丈夫說：「他們（中國政府）將殺死我們所有人」，他因此決定離開丈夫，隻身前往美國。

    嚴立孟當時降落在美國洛杉磯國際機場，被海關官員攔下，她立刻向官員表示，「不要讓我回到中國，我是來這裡道出COVID-19真相的人，請保護我。否則中國政府會殺了我。」據信此事引發聯邦調查局（FBI）注意並介入調查，她指稱，聯邦探員認為她的手機資料是證據，因此放她進入美國；聯邦調查局對此表示，不能證實也不能否認此事。《福斯新聞》對此有證據顯示嚴與FBI之間的有過互動。

    逃往美國後 中國家人遭中共迫害

    嚴立孟指出，當她來到美國後，人在中國的朋友與家人遭到政府迫害，中共官員前往她位於山東青島的故鄉，砸毀公寓並向她的雙親質問，嚴立孟當時與雙親聯絡時，竟被要求立刻回國，雙親指責她「她不知道自己在說什麼」，懇求她放棄這場爭鬥。

    嚴立孟的香港大學職工身分已被註銷。（圖取自福斯新聞）

    嚴立孟的香港大學職工身分已被註銷。（圖取自福斯新聞）

    身分資料遭到香港大學刪除

    嚴立孟指出，自己在前往美國前有向校方請年假作為掩護，但《福斯新聞》新聞發現，香港大學已經撤下嚴立孟的身分頁面，也已註銷她的校方人員網路使用權限，求證校方後，得到的回覆是「嚴立孟博士不再是大學的工作人員」、「出於對我們現任、前任雇員們的尊重，我們不會透露有關她的個人訊息，感謝您的理解。」

    嚴立孟說，世衛組織附屬實驗室的主管早知情病毒人傳人，但沒有採取任何動作。圖為習近平2020年1月28日在北京會見譚德塞。（路透資料照）

    嚴立孟說，世衛組織附屬實驗室的主管早知情病毒人傳人，但沒有採取任何動作。圖為習近平2020年1月28日在北京會見譚德塞。（路透資料照）

    嚴：中國政府與世衛聯手隱匿疫情

    嚴立孟說，自己是世界上最早研究新型冠狀病毒的科學家之一，據稱，她在2019年被香港大學公衛學院、世衛組織參考實驗室的主管潘烈文博士要求研究「奇異的SARS」，例如那些2019年12月底從中國傳出的病例，但當時中國政府拒絕讓包括香港在內的海外專家前往武漢進行研究，因此她轉而向當地友人求助以獲得更多訊息。

    嚴立孟有1位朋友是中國疾控中心的科學家，在得出初步結論後將結果呈報上司，「他只是點了點頭，然後告訴我繼續工作」，幾天後，也就是今年1月9日，世衛發表聲明：「中國政府指出，病毒可在某些患者中引起嚴重疾病，但不能於人與人之間輕易傳播。」

    嚴立孟說，在世衛聲明過後，曾經公開討論該病毒的醫生或研究人員，全都被下封口令，武漢市的醫護人員對他們發出警告：「不要向他們詢問細節」，當地的醫生友人說：「我們不能談論它，但我們需要戴口罩。」接著武漢肺炎人傳人的病例便開始逐日升高。

    嚴立孟指出，她於1月16日再次向其主管匯報病毒調查結果時，被要求「保持沉默與謹慎」，以及「不要觸碰紅線」，她當時得知，世衛組織附屬實驗室的聯合主任裴偉士（Malik Peiris）也知情人傳人的細節，但並沒有對此採取任何措施。裴偉士對於《福斯新聞》的詢問沒有給予回應。

    嚴立孟說，當下知道疫情會發生，因為像世界衛生組織這樣的國際組織，竟然與中國政府和中國共產黨一起腐敗，她不希望錯誤的訊息被散佈到世界各地，才毅然決然謀畫逃亡到美國。

    相關新聞請見︰

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