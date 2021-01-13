媽媽驚見摩鐵礦泉水 發現14歲「乖乖女」同時劈3男啪啪

媽媽驚見摩鐵的礦泉水瓶子，赫然發現竟是14歲「乖乖女」與3男開房間帶回家，法院判決3人有罪。（示意圖）

2021/01/13 19:35

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市14歲國中女學生小乖與3個男人到摩鐵「開房間」，媽媽發現她的房間內有印著汽車旅館名稱商標的礦泉水瓶，感覺怪異進而盤問，才得知女兒竟透過交友軟體，與暱稱「秋田羊」、「嗡嗡嗡」、「星空」等3名男人，幾乎在同一期間發生性關係，其中一人還是軍人，氣得提出控告，法院依與14歲、未滿16歲少女性交、猥褻罪，判處3人各5月、10月不等徒刑。

判決書指出，暱稱「秋田羊」的邱姓男子，2018年7月透過TATK匿名隨機聊天交友APP，認識當時未年滿14歲國中女學生小乖（化名），不久之後就相約見面，當天即親吻撫摸，幾天後二度見面，於旅館發生性關係，同年8月再度於另一旅館發生性關係；幾乎同一時間，同年8月間，小乖透過相同交友軟體，與代號「嗡嗡嗡」的賴姓男子認識，見面後，在賴男汽車內撫摸猥褻，同月又兩度見面，共赴汽車旅館泡澡擁抱猥褻，10月則共赴摩鐵發生性關係。

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同年12月間，小乖又以同樣方式認識代號「星空」的黃姓男子，12月9日約會時，搭乘黃男的汽車到摩鐵發生性關係，小乖還隨手把摩鐵的礦泉水帶回家，被母親發現，得知上情。

法院審理時，邱男、黃男坦承與小乖上床，但辯稱不知她未滿14歲，代號「嗡嗡嗡」的賴男否認與小乖有任何關係，但小乖的母親出示自己與賴男的LINE對話，賴男宣稱「我沒對她（小乖）做什麼」，小乖的母親詢問，「口交洗澡摸生殖器？」賴男答覆，「這些我有，我承認」，法官據此認定賴男辯詞不足採信。

台中地院與台中高分院法官認為，小乖當時未滿14歲，但3人都認為她已年滿14歲，據此依與年滿14歲、未滿16歲少女性交或猥褻罪，判處邱男徒刑7月、3月，賴男判刑6月、10月，黃男則判刑5月，可上訴。

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