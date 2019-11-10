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2男混戰3國中、國小學生妹！他上訴後離奇身亡

2名男子與3名未有性自主權少女多P混戰，其中1人事後離奇死亡。圖與新聞無關。（情境照）

2名男子與3名未有性自主權少女多P混戰，其中1人事後離奇死亡。圖與新聞無關。（情境照）

2019-11-11 00:58:31

〔即時新聞／綜合報導〕2名男子先前找3名學生妹到旅館大玩多P三飛，但3女當中年紀最大的就讀國中，最小就讀小學，2男在一審被法官按妨害性自主罪，分別判刑3年以上，上訴二審後，合議庭法官有鑑於嫌犯以35萬元達成和解，判刑2年並緩刑4年。

根據《三立新聞網》報導，賴姓、陳姓2名男性嫌犯透過1名友人與3名學生妹相識，當中2女就讀國中，1女就讀小學，他們在2018年8月8日先在捷運站會和，接著共乘交通工具前往旅館，賴嫌先上陣與3女性交，陳嫌隨後一起混戰，要其中1女替他「口愛」，順便愛撫另外2女。

當翻雲覆雨2小時後，員警前往臨檢，立刻在房內找到犯案用的情趣用品、保險套與衛生紙，並查獲3女全部未滿16歲，將5人全數帶回警局，一審法官認為2嫌均違反妨害性自主罪，處賴嫌4年2個月徒刑、處陳嫌3年4個月徒刑，2人不服，依法繼續上訴。

當中的賴姓嫌犯在遞狀上訴隔一天後，突然離奇死亡，高等法院二場時判決不受理賴嫌的訴狀，另查陳姓嫌犯事後認錯，也已與少女家屬們以35萬元達成和解，改判處2年有期徒刑，並宣告緩刑4年，全案還可繼續上訴。

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