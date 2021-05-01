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    中共發布百句黨史名言：毛習各占30句

    中共「人民日報」稍早前發布建黨百年百句名言錄，絕大部分出自中共五代領導人之口，毛澤東和習近平各占30句。（美聯社）

    中共「人民日報」稍早前發布建黨百年百句名言錄，絕大部分出自中共五代領導人之口，毛澤東和習近平各占30句。（美聯社）

    2021/05/01 15:42

    〔中央社〕中共「人民日報」稍早前發布建黨百年百句名言錄，絕大部分出自中共五代領導人之口，毛澤東和習近平各占30句；而中美關係緊張之際，其中的「中國人死都不怕，還怕困難嗎？」似意有所指。

    綜合澎湃新聞等陸媒報導，中共黨媒「人民日報」日前發布「100句名言回顧黨史100年」，其中以時間先後為序，中共建政前有23句，建政後有77句。

    百句名言絕大部分出自中共五代領導人之口。其中第一代領導人毛澤東與現任領導人習近平各占30句，鄧小平14句，江澤民和胡錦濤各10句；其餘6句則出自周恩來（2句）、劉少奇、朱德、陳雲、彭德懷（各1句）。

    第一句是毛澤東1925年在「中國社會各階級的分析」提出的「誰是我們的敵人？誰是我們的朋友？這個問題是革命的首要問題」，最後一句是習近平今年在中共黨史學習教育動員大會講話中提出的「江山就是人民，人民就是江山」。

    毛澤東上榜名言還包括「槍桿子裡面出政權」、「我們中華民族有同自己的敵人血戰到底的氣概」、「一切反動派都是紙老虎」、「中國人從此站立起來了」。

    引人注目的是，毛澤東在「別了，司徒雷登」一文中的「中國人死都不怕，還怕困難嗎？」也上榜。這句話的全文是「多少一點困難怕什麼。封鎖吧，封鎖十年八年，中國的一切問題都解決了。中國人死都不怕，還怕困難嗎？」

    「別了，司徒雷登」是毛澤東於1949年8月18日在官媒新華社發表的文章，文中抨擊「美國政府扶持支持中國國民黨發動內戰的政策」，司徒雷登（John Leighton Stuart）是中華民國政府遷台前最後一任美國駐華大使。有分析說，在中美關係緊張、西方圍堵中國的當下，重提這句話似乎意有所指。

    周恩來上榜兩句名言分別是「不懂決（絕）不要裝懂，但是必須由不懂變為懂」以及「活到老，學到老，改造到老」，後一句出自1957年反右運動期間。

    百句名言中，中共建政後第一句名言是彭德懷1953年在「朝鮮停戰協定」簽訂後說的「西方侵略者幾百年來只要在東方一個海岸上架起幾尊大炮就可霸占一個國家的時代是一去不復返了」。

    被譽為中國「改革開放總設計師」的鄧小平上榜名言包括「不管黑貓白貓，抓到老鼠就是好貓」、「走自己的道路，建設有中國特色的社會主義」、「一個國家，兩種制度」、「基本路線要管一百年，動搖不得」等。

    江澤民上榜名言包括「始終做到『三個代表』，是我們黨的立黨之本、執政之基、力量之源」、「黨的作風關係黨的形象，關係人心向背，關係黨的生命」等。

    胡錦濤上榜名言包括「樹立和落實科學發展觀」、「實現社會和諧，建設美好社會，始終是人類孜孜以求的一個社會理想」、「黨的根基在人民、血脈在人民、力量在人民」等。

    習近平上榜名言包括「人民對美好生活的向往（嚮往），就是我們的奮鬥目標」、「實現中華民族偉大復興，就是中華民族近代以來最偉大的夢想」、「鞋子合不合腳，自己穿了才知道」、「綠水青山就是金山銀山」、「擼起袖子加油幹」、「世上沒有從天而降的英雄，只有挺身而出的凡人」、「中國人民不惹事也不怕事，在任何困難和風險面前，腿肚子不會抖，腰桿子不會彎」等。

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