新版中共黨史凸顯習近平政績 淡化毛澤東發動文革錯誤

中國江西省井崗山幹部學院的學員集體研習中共黨史。（歐新社）

2021/04/12 23:34

〔國際新聞中心／綜合報導〕中共今年7月即將迎來建黨百年，宣傳部門火力全開進行輿論引導和控制，推出新版「中國共產黨簡史」做為指定教材，內容凸顯總書記習近平執政以來的部分，約佔全書4分之1，被稱為「10年浩劫」的文化大革命雖然仍被定性為「嚴重內亂」，卻不再單獨成章，對發動文革的毛澤東的指責也明顯淡化。

中共中央辦公廳11日印發通知，即日起至今年底全面開展建黨百年、以「永遠跟黨走」為主題的群眾性宣傳教育活動，要「大力唱響共產黨好、社會主義好、偉大祖國好的時代主旋律」。國家互聯網信息辦公室（網信辦）更積極響應習近平提出「旗幟鮮明反對歷史虛無主義」號召，開設舉報專區專線，供民眾舉報所謂「歪曲中共黨史、攻擊中共領導和詆毀英雄烈士等行為」。

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綜合中國和香港媒體報導，習近平「論中國共產黨歷史」、「毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤關於中國共產黨歷史論述摘編」、「習近平新時代中國特色社會主義思想學習問答」和「中國共產黨簡史」等，都被列為黨史運動指定用書。中共簡史算是新版黨史，由中共黨史出版社出版，共10章、531頁、約28萬字，號稱「史論結合」，最後一章是「中國特色社會主義進入新時代」，也就是習近平在中共18大（2012年11月）接任總書記以來的黨史共146頁，約佔全書4分之1篇幅。

據稱理論界有人質疑，這是中共百年黨史，還是「中共18大以來的黨史」？

中共過去幾十年來已兩度修訂黨史，此次出版的中共簡史中，1966年至1976年的文革10年，僅佔13頁篇幅，約為全書的2％，且不再單獨成章，被稱為「10年極簡版」。新版黨史淡化毛澤東發動文革的錯誤，「做為一個執政的無產階級政黨領袖，毛澤東不斷觀察和思考新興的社會主義社會現實生活中的問題，極為關注艱難締造的黨和人民政權的鞏固，高度警惕資本主義復辟的危險，為消除黨和政府中的腐敗和特權、官僚主義等現象，進行不斷探索和不懈鬥爭。但是由於對社會主義社會的建設發展規律認識不清楚，由於左的錯誤在理論和實踐上的積累發展，很多關於社會主義建設的正確思想沒有得到貫徹落實，最終釀成了內亂。」

此外，相較於2001版黨史描述文革時期「破四舊」、抄家打人、造反派奪權、火燒英國代辦處、林彪事件等內亂，新版黨史只用1頁篇幅簡略帶過，強調做為政治運動的文革與文革歷史時期有所區別，並以7頁篇幅描述「各項工作在艱難中仍然取得了重要進展」，包括一批交通運輸線和輸油管線設施相繼完成、獨立研發出「兩彈一星」，並迎來中共建政後第二次建交高潮等。

習近平極為重視黨史教育，他在2013年曾指稱，蘇聯垮台的原因之一，就是因為全面否定蘇聯、蘇共歷史，否定列寧和史達林，搞歷史虛無主義，以致各級黨組幾乎沒有作用。今年2月，習近平也在黨史學習教育動員大會中表示，要旗幟鮮明反對歷史虛無主義，加強思想引導和理論辨析，澄清對黨史若干重大問題的模糊認識、片面理解。

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