為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    新版中共黨史凸顯習近平政績 淡化毛澤東發動文革錯誤

    中國江西省井崗山幹部學院的學員集體研習中共黨史。（歐新社）

    中國江西省井崗山幹部學院的學員集體研習中共黨史。（歐新社）

    2021/04/12 23:34

    〔國際新聞中心／綜合報導〕中共今年7月即將迎來建黨百年，宣傳部門火力全開進行輿論引導和控制，推出新版「中國共產黨簡史」做為指定教材，內容凸顯總書記習近平執政以來的部分，約佔全書4分之1，被稱為「10年浩劫」的文化大革命雖然仍被定性為「嚴重內亂」，卻不再單獨成章，對發動文革的毛澤東的指責也明顯淡化。

    中共中央辦公廳11日印發通知，即日起至今年底全面開展建黨百年、以「永遠跟黨走」為主題的群眾性宣傳教育活動，要「大力唱響共產黨好、社會主義好、偉大祖國好的時代主旋律」。國家互聯網信息辦公室（網信辦）更積極響應習近平提出「旗幟鮮明反對歷史虛無主義」號召，開設舉報專區專線，供民眾舉報所謂「歪曲中共黨史、攻擊中共領導和詆毀英雄烈士等行為」。

    綜合中國和香港媒體報導，習近平「論中國共產黨歷史」、「毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤關於中國共產黨歷史論述摘編」、「習近平新時代中國特色社會主義思想學習問答」和「中國共產黨簡史」等，都被列為黨史運動指定用書。中共簡史算是新版黨史，由中共黨史出版社出版，共10章、531頁、約28萬字，號稱「史論結合」，最後一章是「中國特色社會主義進入新時代」，也就是習近平在中共18大（2012年11月）接任總書記以來的黨史共146頁，約佔全書4分之1篇幅。

    據稱理論界有人質疑，這是中共百年黨史，還是「中共18大以來的黨史」？

    中共過去幾十年來已兩度修訂黨史，此次出版的中共簡史中，1966年至1976年的文革10年，僅佔13頁篇幅，約為全書的2％，且不再單獨成章，被稱為「10年極簡版」。新版黨史淡化毛澤東發動文革的錯誤，「做為一個執政的無產階級政黨領袖，毛澤東不斷觀察和思考新興的社會主義社會現實生活中的問題，極為關注艱難締造的黨和人民政權的鞏固，高度警惕資本主義復辟的危險，為消除黨和政府中的腐敗和特權、官僚主義等現象，進行不斷探索和不懈鬥爭。但是由於對社會主義社會的建設發展規律認識不清楚，由於左的錯誤在理論和實踐上的積累發展，很多關於社會主義建設的正確思想沒有得到貫徹落實，最終釀成了內亂。」

    此外，相較於2001版黨史描述文革時期「破四舊」、抄家打人、造反派奪權、火燒英國代辦處、林彪事件等內亂，新版黨史只用1頁篇幅簡略帶過，強調做為政治運動的文革與文革歷史時期有所區別，並以7頁篇幅描述「各項工作在艱難中仍然取得了重要進展」，包括一批交通運輸線和輸油管線設施相繼完成、獨立研發出「兩彈一星」，並迎來中共建政後第二次建交高潮等。

    習近平極為重視黨史教育，他在2013年曾指稱，蘇聯垮台的原因之一，就是因為全面否定蘇聯、蘇共歷史，否定列寧和史達林，搞歷史虛無主義，以致各級黨組幾乎沒有作用。今年2月，習近平也在黨史學習教育動員大會中表示，要旗幟鮮明反對歷史虛無主義，加強思想引導和理論辨析，澄清對黨史若干重大問題的模糊認識、片面理解。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中共建黨百年 開舉報專線反「歷史虛無主義」
    2021/04/11 20:27

    中共建黨百年 開舉報專線反「歷史虛無主義」
    《經濟學人》轉述美前國安官員建議 中國攻台就逐出美元金融體系
    2021/02/21 05:30

    《經濟學人》轉述美前國安官員建議 中國攻台就逐出美元金融體系

    女性30+ 必須注意的健康問題
    效法毛澤東掌權到死？英媒爆習近平欲恢復「黨主席」頭銜
    2020/08/26 18:57

    效法毛澤東掌權到死？英媒爆習近平欲恢復「黨主席」頭銜
    《CNN》專訪 蔡霞挺美制裁中國：習近平下台改革派才能出頭
    2020/08/23 20:16

    《CNN》專訪 蔡霞挺美制裁中國：習近平下台改革派才能出頭

    信義房屋多元力挺信義鄉超過20載
    中共利用毛澤東「楓橋經驗」鬥宗教 文革似死灰復燃
    2019/03/04 23:56

    中共利用毛澤東「楓橋經驗」鬥宗教 文革似死灰復燃
    國際今日熱門
    不挺制裁緬軍政府 歐盟譴責中俄
    2021/04/11 23:57

    不挺制裁緬軍政府 歐盟譴責中俄

    這麼巧？伊朗核設施電力故障 官方：遭受「核恐怖主義」威脅
    2021/04/12 00:52

    這麼巧？伊朗核設施電力故障 官方：遭受「核恐怖主義」威脅

    烏克蘭軍隊遭砲擊1死1傷 俄國申明不會邁向戰爭
    2021/04/12 02:00

    烏克蘭軍隊遭砲擊1死1傷 俄國申明不會邁向戰爭

    伊朗啟用新離心機 核設施就出包
    2021/04/12 05:30

    伊朗啟用新離心機 核設施就出包

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播