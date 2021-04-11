中共建黨百年 開舉報專線反「歷史虛無主義」

日前，多名網友被指詆毀在2020年中印邊境衝突中傷亡的軍人，而遭刑事拘留。（歐新社）

2021/04/11 20:27

〔中央社〕中國國家網信辦近日開設舉報專區專線，供民眾舉報歪曲中共黨史、攻擊中共領導和詆毀英雄烈士等行為。網信辦引述中共總書記習近平說法強調，要「旗幟鮮明反對歷史虛無主義」。

在近代中共語境中，「歷史虛無主義」指否定社會主義制度和中共領導地位的思潮。習近平曾稱，「歷史虛無主義」的要害，是從根本上否定馬克思主義指導地位，和中國走向社會主義的歷史必然性，否定中國共產黨的領導。

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今年是中共建黨百年。中國國家網信辦舉報中心近日在微信公眾號上發文指，「一些別有用心者打著所謂『反思歷史』『還原真相』等旗號，斷章取義、無中生有，在網上散佈歷史虛無主義錯誤言論」。

文章稱，他們「惡意歪曲、詆毀、否定黨史國史軍史，企圖混淆思想、搞亂人心，消解『四個自信』」。

因此，網信辦舉報中心近期在官網、app和電話等管道，開設「涉歷史虛無主義有害信息」舉報專區，受理內容包括：歪曲中共黨史、新中國史、改革開放史和社會主義發展史；攻擊中共的領導、指導思想、方針政策；詆毀英雄烈士；以及否定中華優秀傳統文化、革命文化、社會主義先進文化等。

習近平相當重視中共黨史教育，他曾於2013年的新進中央委員會委員貫徹學習十八大精神研討班上，提到蘇聯垮台原因之一，是因全面否定蘇聯、蘇共歷史，否定列寧和史達林，搞歷史虛無主義，以致各級黨組幾乎沒有作用。

他也在今年2月的黨史學習教育動員大會中表示，要旗幟鮮明反對歷史虛無主義，加強思想引導和理論辨析，澄清對黨史一些重大問題的模糊認識、片面理解。

日前，多名網友被指詆毀在2020年中印邊境衝突中傷亡的軍人，而遭刑事拘留。中國已於2018年立法通過「英雄烈士保護法」，褻瀆否定英雄烈士、美化侵略，而違反治安管理，甚至犯罪者，將被依法追責。

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