中共下令建黨百年全國大力宣傳 高唱共產黨好

中共中央辦公廳今天印發通知，即日起至今年底全面展開中共建黨100周年、以「永遠跟黨走」為主題的群眾性宣傳教育活動；圖為江西省井岡山一間餐廳，內裝採充滿「革命主題」風格。（歐新社）

2021/04/11 22:23

〔中央社〕中共中央辦公廳今天印發通知，即日起至今年底全面展開中共建黨100周年、以「永遠跟黨走」為主題的群眾性宣傳教育活動，要「大力唱響共產黨好、社會主義好、偉大祖國好的時代主旋律」。

央視新聞聯播報導，這項宣傳教育活動將以5月為界，分2階段實施。5月以前的第1階段，要深入學習宣傳貫徹中共19屆五中全會、全國「兩會」和「全國脫貧攻堅總結表彰大會」精神，展示「十三五時期發展的輝煌成就」，宣傳「十四五時期發展的美好前景」。

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至於5月至今年底的第2階段，則要在6、7月間「形成高潮」，圍繞學習宣傳貫徹中共總書記習近平將在慶祝建黨100周年大會上的「重要講話精神」、中共中央正式宣布中國「全面建成小康社會」等，組織開展「主題突出、特色鮮明的群眾性主題活動」。

根據報導，這項名為「關於慶祝中國共產黨成立100周年組織開展『永遠跟黨走』群眾性主題宣傳教育活動的通知」的文件，強調要以「永遠跟黨走」為主題，組織開展「形式多樣、內容豐富」的群眾性主題宣傳教育活動。

通知提到，要「大力唱響共產黨好、社會主義好、改革開放好、偉大祖國好、各族人民好的時代主旋律」，激勵和動員全黨、全軍、全國各族人民「更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，不忘初心、牢記使命，開拓奮進、攻堅克難」，「把愛黨、愛國、愛社會主義熱情轉化為實際行動」。

這項通知說，要廣泛開展各類群眾性主題宣傳教育活動。一是「黨旗在基層一線高高飄揚」活動。二是「入黨宣誓」活動。三是「講黨課和優秀黨課展播」活動。四是學習體驗活動。五是主題宣講活動。六是「青少年心向黨教育」活動。七是各類群眾性文化活動。

根據報導，這項通知還同時發布了慶祝中共成立100周年的宣傳標語口號。但報導並未公布口號內容。

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