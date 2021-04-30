AV女毒殺億萬富翁老公 疑怕金源遭斷有關

2018年億萬富翁「紀州唐璜」野崎幸助暴斃，嫩妻須藤早貴涉有重嫌。（翻攝推特）

2021/04/30 15:14

〔即時新聞／綜合報導〕2018年「紀州唐璜」野崎幸助暴斃案，嫌犯須藤早貴近日遭逮，案情再度引發關注，性好漁色的億萬富翁與私生活淫亂的素人AV女優嫩妻之間究竟為何埋殺機？根據田邊市警方最新調查，須藤早貴恐怕正是為了經濟考量而痛下殺手。

案發於和歌山縣田邊市野崎幸助自宅，其死因為興奮劑攝取過量，目前須藤早貴已被移送和歌山縣地方檢察廳接受調查。綜合日媒報導，和歌山縣警方釐清野崎幸助死亡當日過程，推定野崎幸助死於2018年5月24日晚間9時左右，野崎幸助死前數小時曾食用傭人準備的鍋物料理，傍晚也按慣例飲用啤酒；晚餐時間時，屋中只有野崎幸助與須藤早貴2人。

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警方事後調查，在屋中廚房及掃除機器等處檢出興奮劑，這些興奮劑與野崎幸助胃內殘留物一致，據屍檢結果，野崎幸助身上沒有注射的痕跡，胃內則殘留超過致死量0.5至1克的興奮劑，此劑量透過口服將引發急性中毒，使人在極短的時間內身亡；對此，警方正朝「須藤早貴趁機將藥物混入飲食中，以此殺害野崎幸助」的角度進行調查，但未在啤酒罐中檢出興奮劑。

若真是須藤早貴痛下殺手，那麼行兇動機為何？目前眾說紛紜，但普遍認為與野崎幸助龐大身家有關；據野崎幸助公司關係者透露，2018年2月，野崎幸助以一個月給須藤早貴100萬日圓生活費為條件與其成婚，但須藤早貴婚後多數時間待在東京都公寓，鮮少回田邊市野崎幸助自宅，使野崎幸助對此大感不滿，因此萌生離婚之意。

有目擊證人指出，案發前，野崎幸助曾要求須藤早貴撰寫離婚書，但須藤早貴拒絕，兩人因此發生爭論；須藤早貴豪奢成性，花錢不手軟，也曾在案發前被爆早已沒錢，是否因為金源被斷而萌生殺意，目前仍待日本警方釐清。

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