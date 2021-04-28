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    4000人斬沒事！77歲日富豪娶小55歲AV女優3個月暴斃

    日本富豪野崎幸助（右）在2018年於家中全裸暴斃，被查出體內殘留過量興奮劑，與他新婚3個月、小他55歲的妻子須藤早貴（左）涉有重嫌。（翻攝推特）

    日本富豪野崎幸助（右）在2018年於家中全裸暴斃，被查出體內殘留過量興奮劑，與他新婚3個月、小他55歲的妻子須藤早貴（左）涉有重嫌。（翻攝推特）

    2021/04/28 12:20

    〔即時新聞／綜合報導〕日本富豪野崎幸助外號「紀州唐璜」，曾出書分享自己「4000人斬」經驗，沉迷女色的他在2018年於家中全裸暴斃，被查出體內殘留過量興奮劑，與他新婚3個月、小他55歲的妻子須藤早貴涉有重嫌。隨調查進展，須藤早貴在今日上午遭警方依殺人罪嫌逮捕。

    根據《NHK》報導，現年25歲的須藤早貴現家住東京品川區，在今日上午遭到警方依殺人罪嫌逮捕。3年前，當時77歲的野崎幸助暴斃陳屍家中，經警方調查後發現體內殘留過量興奮劑，但並非由野崎幸助本人自行服用，須藤早貴涉有重嫌。

    據警方調查，野崎幸助攝取興奮劑時，須藤早貴也在和歌山縣田邊市的家中，另案發前，她也曾在網路上搜尋關於興奮劑的資料。除此之外，案發前18日，野崎幸助的愛犬突然暴斃，當時野崎幸助相當難過，誰料18日後他也意外身亡；日本警方認為2案具高度關聯性，曾將犬隻殘骸帶回檢驗，望釐清犬隻死亡是否為殺害野崎幸助真兇的「行前測試」。

    今日上午，現居東京都的須藤早貴遭到逮捕，透過飛機送回田邊市警察署接受相關調查，並在當地時間上午9時（台灣時間上午8時）前降落並前往警察署。

    野崎幸助2018年出版自傳《紀州唐璜：野望篇》，在書中描述自己白手起家到致富的故事，也在書中描述自己「4000人斬」經驗，分享自己為了4000名美女花費30億日圓的經歷，更不諱言自己就是為了與有魅力的女性交往才努力賺錢。他也在這本書中描述了自己與妻子須藤早貴的故事。

    須藤早貴出身於札幌市，與野崎幸助相差55歲，曾經以「素人女優」身分拍攝2部AV，2部影片皆在付費網站上發布。須藤早貴與野崎幸助相識時年僅21歲，當時野崎幸助在羽田機場跌倒，須藤早貴上前幫助，兩人因此相識，野崎幸助最後以「能成為我最後的女人嗎」向須藤早貴求婚，兩人遂於2018年2月完婚。

    婚後，據知情者透露，須藤早貴鮮少出現在野崎幸助和歌山縣的住處，大部分時間都待在東京都公寓中；儘管求婚台詞說得浪漫，野崎幸助婚後仍好漁色，傳對須藤早貴頗有微詞，甚至透過友人介紹找到「漂亮、20至25歲間的巨乳」小三，還一度展現出想離婚的念頭，更曾大誇「新女友比老婆好」。

    除此之外，在野崎幸助的葬禮及「初盆（死後49日儀式）」上，須藤早貴也表現得相當異常，據一名在場男性消息，當時曾向須藤早貴表達哀悼之意，須藤早貴卻只不斷地觸摸手機，並回應「沒什麼」，讓這名男性感受到相當強烈的違和感。

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